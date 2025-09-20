السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مفاجأة سارة لجماهير إنتر ميامي بشأن ميسي

ميسي،فيتو
ميسي،فيتو

كشفت تقارير أن ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، سيجدد التعاقد بشكل رسمي مع فريقه.

وقال فابريزيو رومانو إن ليونيل ميسي يقترب من توقيع عقد جديد مع إنتر ميامي، والاتفاق وصل إلى مراحل متقدمة.

وأضاف: الاتفاق لم يُحسم بشكل نهائي بعد، إذ ما زالت هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى التوضيح إضافةً إلى موافقة الدوري الأمريكي على كل الشروط.

وأتم: المفاوضات تسارعت في الأسابيع الأخيرة، وقد يتم حسم الاتفاق قريبًا.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن تجديد تعاقد ميسي قبل شهر أكتوبر.

وينتهي عقد ميسي الحالي مع ميامي في ديسمبر 2025.

ولعب ميسي مع إنتر ميامي هذا العام 29 مباراة في مختلف المسابقات وأسهم في 34 هدفًا.

ونجح ميسي في تسجيل 23 هدفًا وصنع 11 آخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتر ميامي إنتر ميامي الأمريكي ليونيل ميسي الدوري الأمريكي

الأكثر قراءة

طب قولوا لنا فيه إيه، هجوم ناري من عمرو أديب على حكم مباراة الأهلي وسيراميكا (فيديو)

صراخ وذهول أشبه بالجنون، جنازة شعبية مهيبة لضحايا مذبحة نبروه بالدقهلية (صور)

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

بعد تحريض ترامب، تعرض محطة أخبار تابعة لشبكة "إي بي سي" لإطلاق نار (صور)

كل شيء نصيب، سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس جلسته مع الخطيب (فيديو)

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 20 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads