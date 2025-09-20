مفاجأة سارة لجماهير إنتر ميامي بشأن ميسي

كشفت تقارير أن ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، سيجدد التعاقد بشكل رسمي مع فريقه.

وقال فابريزيو رومانو إن ليونيل ميسي يقترب من توقيع عقد جديد مع إنتر ميامي، والاتفاق وصل إلى مراحل متقدمة.

وأضاف: الاتفاق لم يُحسم بشكل نهائي بعد، إذ ما زالت هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى التوضيح إضافةً إلى موافقة الدوري الأمريكي على كل الشروط.

وأتم: المفاوضات تسارعت في الأسابيع الأخيرة، وقد يتم حسم الاتفاق قريبًا.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن تجديد تعاقد ميسي قبل شهر أكتوبر.

وينتهي عقد ميسي الحالي مع ميامي في ديسمبر 2025.

ولعب ميسي مع إنتر ميامي هذا العام 29 مباراة في مختلف المسابقات وأسهم في 34 هدفًا.

ونجح ميسي في تسجيل 23 هدفًا وصنع 11 آخرين.

