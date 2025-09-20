إنزاجي يكشف سبب التعادل أمام أهلي جدة رغم ثلاثية الشوط الأول

تحدث المدير الفني سيموني إنزاجي مدرب نادي الهلال السعودي عن التعادل أمام أهلي جدة في كلاسيكو الدوري السعودي.



وقال إنزاجي: "في الطرف اليمين كان لدينا نقص وهو إصابة كانسيلو، اللاعبون البدلاء أدوا بشكل جيد والهدف الأول الذي سجله الأهلي مقبول لأن توني كان مميز ولكن الهدف الثاني والثالث كان لدينا نقص رقابة، وأؤكد أدينا 80 دقيقة رائعة ونشعر بالمرارة لأننا لم ننتصر".

وأكمل: شاهدت حتى الدقيقة 80 فريقًا قويًّا مميزًا وبشخصية كبيرة داخل الملعب لكن بعد الهدف الأول لفريق الأهلي فقدنا السيطرة".

وواصل: "سرنا في المواجهة بشكل جيد حتى الدقيقة 80 في أثناء المواجهة تعرضنا لإصابات مثل مالكوم، أيضًا نيفيز طلب التغيير للإصابة، كانت الفترة قصيرة بين مباراتنا الآسيوية ومواجهة الليلة وكان الاستشفاء صعب".

واستمر: " لعبنا جيدًا حتى الدقيقة 80 سجلنا 3 أهداف وضربنا القائم والعارضة 3 مرات، بعد الهدف الأول لم نستطيع السيطرة وهذا درس جيد لنا، وراضٍ تمامًا عن الفريق".

ونجح فريق أهلي جدة في خطف التعادل الإيجابي أمام الهلال 3-3 في الكلاسيكو السعودي المثير، الذي أقيم ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

تفوق الهلال

دخل الهلال اللقاء بقوة وفرض سيطرته منذ الدقائق الأولى، ليترجم أفضليته إلى أهداف متتالية أربكت دفاع الأهلي.

وجاءت الثلاثية الزرقاء عبر هجمات منظمة واستغلال واضح للأخطاء الدفاعية، وسط تألق لافت من خط الوسط والهجوم.

وتقدم الهلال تيو هرنانديز في الدقيقة 12.

وأضاف مالكوم هدفين في الدقيقتين 24 و41.

وفي الشوط الثاني نجح أهلي جدة من إدراك التعادل عن طريق إيفان تونية في الدقيقتين 78', 87.

وأضاف ميريح ديميرال الهدف الثالث في الدقيقة 1+90.

وبهذا التعادل يحتل الهلال المركز 7 برصيد 5 نقاط، بينما يأتي أهلي جدة في المركز الثامن برصيد 5 نقاط أيضا.

