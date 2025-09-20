ديربي الميرسيسايد.. ليفربول يتسلح بتفوقه التاريخي أمام إيفرتون.. صلاح كلمة السر.. وصدارة الريدز تحت الاختبار

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية، ظهر السبت، مواجهة نارية على ملعب أنفيلد، حين يستضيف ليفربول غريمه التقليدي إيفرتون في قمة الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

اللقاء الذي يُعرف بـ”ديربي الميرسيسايد” دائمًا ما يحمل إثارة خاصة، نظرًا للتاريخ الكبير بين الناديين، وللحضور المؤثر للنجم المصري محمد صلاح الذي اعتاد أن يكون أحد أبرز نجوم القمة.

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون والقناة الناقلة

تنطلق مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الثانية والنصف ظهر السبت الموافق 20 سبتمبر، بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وتنقل المواجهة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS 1، في بث مباشر يحظى بمتابعة جماهيرية ضخمة سواء داخل إنجلترا أو في الوطن العربي.

تفوق تاريخي للريدز في المواجهات المباشرة

الأرقام تؤكد أن ليفربول صاحب اليد العليا في تاريخ مواجهاته مع إيفرتون، ووفقًا لموقع “ترانسفير ماركت”، التقى الفريقان في 233 مباراة رسمية، فاز ليفربول في 95 منها، مقابل 63 انتصارًا لإيفرتون، بينما انتهت 75 مواجهة بالتعادل. وسجل لاعبو الريدز 326 هدفًا مقابل 253 هزت شباكهم، وهو ما يعكس التفوق الواضح لكتيبة أنفيلد.

طموحات متباينة قبل القمة

يدخل ليفربول المباراة بقيادة مدربه الجديد الهولندي آرني سلوت بطموح الحفاظ على العلامة الكاملة والانفراد بصدارة جدول البريميرليج، حيث يملك الفريق 12 نقطة من أربع انتصارات متتالية.

في المقابل، يسعى إيفرتون لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب بعد بداية متذبذبة، إذ يحتل المركز السادس برصيد 7 نقاط جمعها من انتصارين وتعادل وخسارة واحدة.

محمد صلاح.. كلمة السر في ديربي الميرسيسايد

النجم المصري محمد صلاح يملك سجلًا مميزًا في مواجهاته أمام إيفرتون، فقد خاض 13 مباراة سابقة أحرز خلالها 8 أهداف وصنع هدفين حاسمين، ليؤكد دائمًا أنه عنصر حاسم في مباريات القمة.

صلاح قاد ليفربول مؤخرًا للفوز على بيرنلي بهدف قاتل من ركلة جزاء، ليواصل كتابة فصول جديدة من التألق بقميص الريدز، وليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة أبقته متربعًا على قمة الدوري.

بداية قوية وضع بها ليفربول نفسه على عرش الصدارة بـ12 نقطة كاملة، مسجلًا 9 أهداف ومستقبلًا 4 فقط، وهو ما يعكس التوازن بين الدفاع والهجوم.

في المقابل، يدخل إيفرتون المواجهة برصيد 7 نقاط مع سجل تهديفي متواضع (5 أهداف مقابل 3 في شباكه)، ويأمل أن تكون مواجهة الديربي نقطة تحول تمنحه دفعة معنوية لمواصلة مشواره في البطولة.

طموح ديربي الميرسيسايد

ديربي الميرسيسايد هذه المرة يحمل أبعادًا عديدة، أبرزها رغبة ليفربول في مواصلة الهيمنة على المنافسة المحلية والحفاظ على تفوقه التاريخي، مقابل طموح إيفرتون في قلب الطاولة وتحقيق مفاجأة مدوية.

وبين هذا وذاك، تبقى أنظار الجماهير المصرية والعربية مسلطة على محمد صلاح الذي قد يصنع الفارق مجددًا ويخطف الأضواء في واحدة من أعرق قمم إنجلترا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.