ضبط صيدلية غير مرخصة تمارس النشاط الدوائي بقرية بني فيز في أسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط أن مديرية التموين بالمحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين وهيئة الدواء المصرية، تمكنت من ضبط صيدلية غير مرخصة تعمل بالمخالفة للقانون بقرية بني فيز التابعة لمركز صدفا وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت لضبط المخالفات والحفاظ على صحة المواطنين.

ضبط صيدلية تمارس النشاط الدوائي بدون الحصول على التراخيص

وقال محافظ أسيوط إن الحملة المكبرة التي نفذتها مديرية التموين، بقيادة المهندس خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، وبمشاركة إدارة تموين صدفا ومباحث التموين وهيئة الدواء المصرية، أسفرت عن ضبط صيدلية تمارس النشاط الدوائي بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة لمزاولة المهنة.

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، حيث قامت هيئة الدواء المصرية بتحريز وضبط جميع الأدوية والمستلزمات الطبية الموجودة داخل الصيدلية، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التفتيشية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وعدم التهاون في تطبيق القانون على المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مشيدًا بجهود الجهات الرقابية والتنسيق المستمر بينها لضبط الأسواق ومكافحة كافة أشكال الغش التجاري.

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