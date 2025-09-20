السبت 20 سبتمبر 2025
رئيس جامعة القاهرة يوجه كلمة للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد

د. محمد سامي رئيس جامعة القاهرة
 وجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، كلمة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والإداريين بالجامعة، مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2025 /2026.

كلمة رئيس جامعة القاهرة في بداية العام الدراسي

وهنأ عبد الصادق في كلمته كل أعضاء ومنسوبي جامعة القاهرة قائلا:"يطيب لي في مستهل هذا اليوم أن أخاطبكم مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2025 /2026، سائلًا المولى أن يجعله عامًا حافلًا بالخير والعطاء والتوفيق والنجاح لأسرة جامعة القاهرة بأكملها، راجيًا أن يكون هذا العام عامًا حافلًا بالعطاء والإنجاز في خدمة جامعة القاهرة العريقة وتعزيز رسالتها الوطنية والإنسانية.

كما رحب عبد الصادق بالطلاب الجدد الذين التحقوا هذا العام بجامعة القاهرة، داعيًا إياهم لاستثمار هذه السنوات الفارقة في التحصيل العلمي، وتنمية المهارات، والمشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة، ليكونوا امتدادًا لمسيرة الجامعة العريقة في صناعة القادة ورواد الفكر والمعرفة.

وقال عبد الصادق في كلمته، إن هذا العام يأتي ليتزامن مع الانطلاقة الرسمية لجامعة القاهرة الأهلية كأحدث صرح أكاديمي متميز ينضم إلى منظومة التعليم الجامعي في مصر، ويمثل إضافة نوعية لمسيرة جامعتنا الأم في الريادة، وتوسيع آفاق التعليم والبحث العلمي وفق أحدث النظم العالمية.

وطالب أعضاء ومنسوبي الجامعة بأن يجعلوا من انطلاقة هذا العام الجامعي بداية متجددة للعمل الجاد، والتطلع الدائم نحو التميز، ولنجعل من كل جهد مبذول خطوة تضاف إلى مسيرة الإنجاز، حتى تبقى جامعة القاهرة دائمًا منارة للعلم والريادة والتميز.

 

بدء الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية

ومن المنتظر أن يفتتح وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، والدكتور محمد سامي عبد الصادق اليوم، العام الدراسي الجديد من داخل جامعة القاهرة الأهلية، التي تبدأ الدراسة بها لأول مرة هذا العام، من مقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة الشيخ زايد بوصلة دهشور.

جامعة القاهرة العام الجامعي الجديد جامعة القاهرة الأهلية منظومة التعليم الجامعى وزير التعليم العالي

