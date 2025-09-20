موقف محمد صلاح، هدافو ديربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون

يحتضن ملعب آنفيلد ظهر اليوم السبت مباراة ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

هدافو ديربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون

وقبل مباراة اليوم بين ليفربول وإيفرتون، يتصدر إيان راش قائمة الهدافين التاريخيين لديربي ميرسيسايد بـ20 هدفًا وفقا لموقع الاحصائيات المتخصص ترانسفير ماركت.

وجاءت القائمة كالتالي:

1- إيان راش ليفربول، 20 هدفا

2- ديكسي دين إيفرتون، 18 هدفا

3- ستيفن جيرارد ليفربول 10 أهداف

4- هاري تشامبرز ليفربول 8 أهداف

4- محمد صلاح ليفربول 8 أهداف

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 02:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة بافتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وتمتلك شبكة قنوات “beINSPORTS” الحقوق الحصرية لنقل بطولة الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر نقل مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي عبر قناة بي إن سبورت 1.

ويسعى ليفربول مع فوزه في أول أربع مباريات بالدوري، لتحقيق الانتصار في أول خمس جولات للمرة الثالثة في تاريخه بالدوري الممتاز، بعد موسمي 2018-2019 و2019-2020، كما أنه يسعى لتسجيل ثلاث مباريات متتالية بشباك نظيفة لأول مرة منذ سبتمبر 2024.

وقبل مباراة ديربي الميرسيسايد لم يخسر ليفربول سوى مباراة واحدة فقط من آخر 28 مواجهة له على أرضه أمام إيفرتون في جميع المسابقات (فاز 17 وتعادل 10)، كما حقق الريدز الانتصار في آخر أربع مباريات متتالية منذ خسارته 0-2 في فبراير 2021.

ولم يسبق للريدز أن حققوا خمسة انتصارات متتالية على أرضهم أمام إيفرتون سوى في الفترة من فبراير 1933 وحتى يناير 1937.

أما على صعيد الدوري الإنجليزي، فقد خسر ليفربول مباراتين فقط من آخر 29 مواجهة ضد إيفرتون (فاز 13 وتعادل 14)، ونجح في تحقيق الفوز في خمس من آخر ثماني مباريات، مع الحفاظ على نظافة شباكه في خمس منها، كما لم يخسر الريدز سوى مرة واحدة في آخر 25 مباراة له بالبريميرليج على ملعب أنفيلد أمام إيفرتون، فاز ليفربول 15 مباراة وتعادل 9 مباريات، وحقق ستة انتصارات في آخر سبع مواجهات هناك.

وحقق ليفربول الفوز في آخر أربع مباريات له على ملعبه بالدوري أمام إيفرتون من دون أن يستقبل أي هدف، وهو رقم لم يسبق أن وصل إليه سوى بين عامي 1990 و1994 حين فاز بخمس مباريات متتالية، لكنه لم يسبق أن فعل ذلك مع الحفاظ على شباكه نظيفة في جميعها.

وفي آخر عشر مباريات خاضها الفريقان، حافظ ليفربول على نظافة شباكه خمس مرات، بينما خرج إيفرتون بثلاث شباك نظيفة فقط.

