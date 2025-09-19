4 علامات مبكرة للتصلب المتعدد لا يجب تجاهلها

يؤثر مرض التصلب المتعدد (MS)، مثل العديد من الأمراض، على كل شخص بطريقة مختلفة، وتتراوح أعراضه من خفيفة إلى شديدة. هذا المرض المناعي الذاتي يهاجم الجهاز العصبي المركزي، مسببًا مجموعة من المشاكل الصحية مثل ضعف العضلات، وتغيرات في الرؤية، والخدر، ومشاكل في الذاكرة.

هناك علامات مبكرة لمرض التصلب المتعدد يجب أن تدفع لطلب العلاج وطرح السؤال عما إذا كان الشخص يتعامل مع المراحل الأولى من هذه الحالة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي

4 علامات مبكرة للتصلب المتعدد

الأعراض المبكرة للتصلب المتعدد لها خصائص مميزة، فهي عادة:

تستمر لأكثر من 24 ساعة.

تتطور على مدار ساعات أو أيام.

تزداد سوءًا قبل أن تتحسن.

هذه المشاكل عادة ما تكون مختلفة عن أي شيء آخر قد اختبرته في حياتك اليومية الطبيعية.

فيما يلي أربع علامات وأعراض محتملة والتي يجب ألا يتم تجاهلها أبدًا.

1. فقدان البصر المؤلم في عين واحدة

أحد أبرز الأعراض المبكرة للتصلب المتعدد هو التهاب العصب البصري، وهو فقدان مؤلم للرؤية ناتج عن التهاب في العصب البصري الذي يربط العينين بالدماغ. قد يشعر المريض بألم خفيف أو حاد، وقد يزداد سوءًا عند تحريك العين.

من الناحية البصرية، يصف الناس الأمر غالبًا بأنه كـ"النظر من خلال نظارة شمسية ملطخة" في جهة واحدة

على الرغم من أن مشاكل الرؤية يمكن أن تكون لها أسباب عديدة بخلاف التصلب المتعدد، إلا أنه إذا كان الشخص يعاني من فقدان مؤلم للرؤية أو تشوش في عين واحدة يستمر لأكثر من يومين، فمن الضروري فحص الأمر.

2. ضعف أو خدر مستمر في الأطراف

قد يكون الشخص شعر من قبل بأن ذراعه أو ساقه قد "خدرت" بعد الجلوس في وضع معين لفترة طويلة، مما يسبب شعورًا بالخدر أو الوخز يزول بعد بضع دقائق. هذا العرض المبكر للتصلب المتعدد يشبه ذلك الشعور، لكنه يستمر لساعات أو أيام.

والجميع يعانون من وخز أو تنميل من وقت لآخر يأتي ويذهب ثم يتحسن، لكن التصلب المتعدد يؤثر على الجهاز العصبي المركزي بطريقة تسبب أعراضًا مستمرة.

3. شلل الوجه

يمكن لضعف العضلات المرتبط بالتصلب المتعدد أن يؤثر أيضًا على الوجه، مما يتسبب في تدلي عضلات أحد جانبي الوجه أو شللها مؤقتًا. يُعرف هذا بـ شلل الوجه، وهو يتطلب اهتمامًا فوريًا.

يعد شلل الوجه نادرًا كأحد العلامات المبكرة للتصلب المتعدد. فقد وجدت دراسة أن 3.27% فقط من بين 2,260 شخصًا مصابًا بالتصلب المتعدد قد عانوا منه. كما يمكن أن تكون له أسباب أخرى غير التصلب المتعدد، مثل شلل بيل.

4. دوار شديد ومستمر

يعمل المخ وجذع الدماغ معًا لتنسيق مجموعة متنوعة من الوظائف والعمليات، بما في ذلك التوازن وحركات العضلات. عندما يسبب التصلب المتعدد ضررًا للمخيخ أو جذع الدماغ، قد تعاني من نوبات شديدة من الدوار.

على الرغم من أن الدوار يمكن أن يكون له أسباب عديدة، إلا أن الدوار المرتبط بالتصلب المتعدد يكون عادة أكثر شدة ويستمر ليومين على الأقل. قد يشعر الشخص بعدم التوازن وعدم الثبات، وكأنه بالكاد يستطيع المشي دون التمسك بشيء.

علامات محتملة أخرى للتصلب المتعدد

تُظهر الأبحاث أن الأشخاص يطلبون رعاية طبية أكثر من المعتاد في الأشهر التي تسبق تشخيص التصلب المتعدد. وعادة ما تكون الزيارات لمشاكل غير محددة تتعلق بـ:

أحاسيس عضلية هيكلية.

مخاوف نفسية.

مشاكل في المثانة.

هل هو التصلب المتعدد أم شيء آخر؟

هناك دليلان رئيسيان يمكن أن يساعدا مقدم الرعاية الصحية في تحديد ما إذا كانت انتكاسة أو نوبة من التصلب المتعدد هي السبب لما تعاني منه:

مدى سرعة ظهورها: الأعراض المبكرة للتصلب المتعدد شبه حادة، مما يعني أنها لا تظهر فجأة (مثل السكتة الدماغية)، ولا تتفاقم ببطء مع مرور الوقت.

مدة استمرارها: تستمر الأعراض المرتبطة بالتصلب المتعدد عادة لأكثر من يومين. فهي لا تأتي وتذهب.

