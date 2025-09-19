مصر تشارك في فعاليات القمة العالمية الأولى لشعوب العالم بموسكو

تشارك مصر في فعاليات القمة العالمية الأولى لشعوب العالم التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو غدًا وبعد الغد، بمركز التجارة العالمي، بتنظيم من جمعية شعوب العالم.

ويمثل مصر في القمة شريف جاد، رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، والأمين العام لجمعية الصداقة المصرية الروسية.

قمة عالم جديد من الوحدة الواعية

وتفتتح القمة بجلسة رئيسية تحمل عنوان “عالم جديد من الوحدة الواعية”، بمشاركة ممثلين عن 27 دولة، من بينها مصر، حيث تناقش عددًا من المحاور التي تتعلق بالشراكة الدولية، وتعزيز القيم الثقافية، والبحث عن ملامح جديدة لعالم أكثر عدلًا ومساواة.

وفي هذا السياق، صرحت تاتيانا ميشيكوفسكايا، نائب الأمين العام للجمعية الروسية للتعاون الدولي، بأنها تشعر بسعادة خاصة بالمشاركة المصرية من خلال حضور شريف جاد، مؤكدة أن حُبها لمصر يجعلها أكثر حرصًا على التعاون المشترك.

بروتوكول تعاون بين الجمعية الروسية للتعاون الدولي

وأعربت عن تطلعها إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية الروسية للتعاون الدولي وجمعية الصداقة المصرية الروسية خلال أعمال القمة.

وأشارت ميشيكوفسكايا إلى أن القمة تهدف إلى تجميع المخلصين من كل أنحاء العالم للمساهمة في تأسيس عالم جديد، قائم على مبادئ المسئولية المشتركة، والاحترام المتبادل للقيم الثقافية، والمثل الأخلاقية لكل شعب.

من جانبه، أعرب شريف جاد عن اعتزازه بتمثيل مصر في هذا الحدث العالمي، مشيرًا إلى أهمية الموضوعات المطروحة خلال القمة، والتي تشمل: دور الثقافة في بناء الثقة بين الشعوب، الصناعات الإبداعية لدول البريكس، العمارة الجديدة للعالم، القيادة في المشاريع الإنسانية، التقنيات الموفرة للصحة، البيئة الرقمية في الأسرة، إفريقيا في العالم الحديث، إضافة إلى التعليم والتنمية، السياحة الدولية، ومسابقة قائد الدبلوماسية الشعبية.

وأكد جاد أن القمة تمثل منصة لتعزيز التواصل بين ممثلي الشعوب، من أجل بذل أقصى الجهد لتحقيق الأهداف المشتركة، والوصول إلى عالم أفضل، خاصة في ظل التحديات الصعبة التي يشهدها العالم اليوم.

