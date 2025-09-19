الجمعة 19 سبتمبر 2025
خارج الحدود

بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: القضية الفلسطينية ستكون محور الجمعية العامة

أكدت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة أن قضايا الشرق الأوسط ستكون المحور اليسي خلال أسبوع المستوى الرفيع للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في حين يقل اهتمام الدول بأوكرانيا.

وقال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في مقابلة مع قناة  "RTVI": "من الواضح تماما أن قضايا الشرق الأوسط ستكون في الصدارة خلال أسبوع المستوى الرفيع. فأوكرانيا تهم الآن عددا أقل من الدول".

وأضاف: "ومع ذلك، أنا مقتنع بأن الدول الغربية وزيلينسكي نفسه سيبذلون قصارى جهدهم لتذكير الجميع بهذه المشكلة التي سئمها الجميع بالفعل. الجميع يدرك أن حلا لهذه المشكلة متوقع، لكن نظام كييف ومموّليه الغربيين غير مهتمين بالحل السلمي".

وأردف: "وبطبيعة الحال، يُناقش الكثير من القضايا المختلفة دائمًا خلال أسبوع المستوى الرفيع. إذ يلقي ممثلو الدول خطابات، كل منهم يعرض أولوياته. إنه اجتماع مهيب إلى حد ما".

وعلّق بوليانسكي على خطط عدد من الدول، بما فيها فرنسا وبريطانيا وأستراليا، للاعتراف بدولة فلسطين خلال هذه الدورة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مذكرا بأن "موسكو اعترفت بها منذ أيام الاتحاد السوفيتي".

وأكد قائلا: "إن الدول الأخرى الآن تلحق بنا في هذا الصدد فقط، وبذلك تؤكد التزامها بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن حل الدولتين للقضية الفلسطينية، التي تواجه الآن اختبارات صعبة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة".

وتابع بوليانسكي قائلا: "على الأرجح، هذا ما دفع الدول التي حاولت لفترة طويلة جدا الحفاظ على سياسة متساوية المسافة، إلى الإعلان عن قرارها في النهاية. هذا يحدث في ظل الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في قطاع غزة، والتي يدينها الغالبية العظمى من أعضاء المجتمع الدولي، لكن الولايات المتحدة تتستر عليها وهي التي تقوم بحظر أي إجراءات لمجلس الأمن".

