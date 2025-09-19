نيوكاسل يخسر جهود مهاجمه 4 أسابيع للإصابة

أعلن إيدي هاو، مدرب فريق نيوكاسل يونايتد أن الكونجولي يوان ويسا، مهاجمه الجديد، سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع أخرى على الأقل، بعد تعرضه لإصابة في الركبة أثناء مشاركته مع منتخب الكونجو الديمقراطية.

إصابة ويسا



وانضم ويسا إلى نيوكاسل مقابل 74.25 مليون دولار، بعد شد وجذب لفترة طويلة من سوق الانتقالات، بعدما رفض برنتفورد عروض نيوكاسل الأولى، وتعاقد معه الفريق لملء الفراغ الهجومي الناجم عن رحيل السويدي ألكسندر إيزاك إلى ليفربول.

ويواجه ويسا الآن سباقًا مع الزمن للعودة إلى نيوكاسل في مباراة الفريق، 18 أكتوبر المقبل، ضد برايتون آند هوف ألبيون.

وقال هاو للصحافيين قبل مواجهة بورنموث، رابع الترتيب: «يريد الجميع أن يكون يوان جاهزًا، لا يوجد شيء كان يمكنني شخصيًا فعله بشكل مختلف، قدمنا كل ما يجب علينا ناديًا لمحاولة الاعتناء به».

وأضاف: «لكن الأمر يشبه ما يحدث مع أي لاعب عندما يسافر في مهمة دولية، فأنت لا تتحكم في الدقائق التي يلعبها، ولسوء الحظ تعرض للإصابة، والآن علينا فقط أن نتعامل بأفضل ما يمكننا مع هذا الوضع».

