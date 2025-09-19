الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نيوكاسل يخسر جهود مهاجمه 4 أسابيع للإصابة

نيوكاسل
نيوكاسل

أعلن إيدي هاو، مدرب فريق نيوكاسل يونايتد أن الكونجولي يوان ويسا، مهاجمه الجديد، سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع أخرى على الأقل، بعد تعرضه لإصابة في الركبة أثناء مشاركته مع منتخب الكونجو الديمقراطية.

إصابة ويسا


وانضم ويسا إلى نيوكاسل مقابل 74.25 مليون دولار، بعد شد وجذب لفترة طويلة من سوق الانتقالات، بعدما رفض برنتفورد عروض نيوكاسل الأولى، وتعاقد معه الفريق لملء الفراغ الهجومي الناجم عن رحيل السويدي ألكسندر إيزاك إلى ليفربول.

ويواجه ويسا الآن سباقًا مع الزمن للعودة إلى نيوكاسل في مباراة الفريق، 18 أكتوبر المقبل، ضد برايتون آند هوف ألبيون.

وقال هاو للصحافيين قبل مواجهة بورنموث، رابع الترتيب: «يريد الجميع أن يكون يوان جاهزًا، لا يوجد شيء كان يمكنني شخصيًا فعله بشكل مختلف، قدمنا كل ما يجب علينا ناديًا لمحاولة الاعتناء به».

وأضاف: «لكن الأمر يشبه ما يحدث مع أي لاعب عندما يسافر في مهمة دولية، فأنت لا تتحكم في الدقائق التي يلعبها، ولسوء الحظ تعرض للإصابة، والآن علينا فقط أن نتعامل بأفضل ما يمكننا مع هذا الوضع».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السويدي ألكسندر إيزاك فريق نيوكاسل يونايتد ليفربول نيوكاسل يونايت نيوكاسل يونايتد ورد نيوكاسل

مواد متعلقة

ريال مدريد يستقر على أولى صفقات ميركاتو الشتاء

سلوت قبل ديربي الميرسيسايد: علينا أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات

سلوت يشيد بتألق محمد صلاح: هذا ما يجعله لاعبا عظيما

جوارديولا: هذا اللاعب مثل رونالدو وميسي

الأكثر قراءة

ظهور مفاجئ لمدرب أوروبي على رادار الأهلي لخلافة ريبيرو

خبيرة التجميل مي كمال الدين تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد مكي

اليابان تبلغ إسرائيل رفضها الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة

رئيس اتحاد الكرة السابق يدلي بصوته في عمومية الأهلي

نجوم الأهلي القدامى يدلون بأصواتهم في عمومية النادي (صور)

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025، الرابط الرسمي

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

دموع ياسمين عبد العزيز في العمرة تحرك مشاعر جمهورها (فيديو)

خدمات

المزيد

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

رحلة البنزين والسولار في 7 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، كليمُ الله في وادي "طُوى" بسيناء

في يوم الجمعة، دعاء بداية العام الدراسي الجديد

تفسير حلم قطع الأشجار في المنام وعلاقته بوفاة مريض فى العائلة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads