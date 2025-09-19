الجمعة 19 سبتمبر 2025
ريال مدريد يستقر على أولى صفقات ميركاتو الشتاء

كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن ريال مدريد استقر على أولى صفقاته في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يستعد النادي الملكي لتفعيل بند إعادة الشراء في عقد لاعبه الأرجنتيني الشاب نيكو باز مع نادي كومو الإيطالي.

أولى صفقات ريال مدريد 

وبحسب رومانو، فإن ريال مدريد سيدفع 10 ملايين يورو لاستعادة لاعب الوسط الموهوب، الذي غادر صفوف الفريق إلى كومو مع وجود بند يُتيح للملكي استرجاعه في المستقبل.

إدارة الميرينجي ترى في باز مشروعًا طويل الأمد يمكن أن يمنح الإضافة لخط الوسط، خصوصًا في ظل سياسة النادي بالاعتماد على اللاعبين الشباب لضمان الاستمرارية والتجديد داخل التشكيلة.

عودة نيكو باز ستكون خطوة جديدة في خطة ريال مدريد لتعزيز صفوفه بعناصر واعدة، قبل الدخول في صيف قد يشهد تحركات كبيرة على مستوى الانتقالات.

