ريال مدريد يستقر على أولى صفقات ميركاتو الشتاء

كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن ريال مدريد استقر على أولى صفقاته في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يستعد النادي الملكي لتفعيل بند إعادة الشراء في عقد لاعبه الأرجنتيني الشاب نيكو باز مع نادي كومو الإيطالي.

أولى صفقات ريال مدريد

وبحسب رومانو، فإن ريال مدريد سيدفع 10 ملايين يورو لاستعادة لاعب الوسط الموهوب، الذي غادر صفوف الفريق إلى كومو مع وجود بند يُتيح للملكي استرجاعه في المستقبل.

إدارة الميرينجي ترى في باز مشروعًا طويل الأمد يمكن أن يمنح الإضافة لخط الوسط، خصوصًا في ظل سياسة النادي بالاعتماد على اللاعبين الشباب لضمان الاستمرارية والتجديد داخل التشكيلة.

عودة نيكو باز ستكون خطوة جديدة في خطة ريال مدريد لتعزيز صفوفه بعناصر واعدة، قبل الدخول في صيف قد يشهد تحركات كبيرة على مستوى الانتقالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.