الجمعة 17 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز، في خطوات سريعة

الحمام المحشي، فيتو
الحمام المحشي، فيتو

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز، الحمام المحشي من الأكلات الشهيرة التي لها عشاق كثيرون وشعبية كبيرة فى مصر لمذاقها المميز.

وطريقة عمل الحمام المحشي بالأرز، سهلة وبسيطة ولكنه يحتاج بعض التكات حتى يكون ذات مذاق مميز ولا يقاوم، واحلى من الجاهز.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز.

مكونات عمل الحمام المحشي بالأرز:-

جوز حمام منظف ومغسول جيدا

نصف كيلو بصل مفروم

ملح

فلفل أسود

جوزة الطيب

حبهان بودر

للحشو

كوب أرز

الكبد والقوانص الخاصين بالحمام

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ملح

فلفل اسود

رشة جوزة الطيب

2 فص حبهان

بهارات دجاج

مكعب مرقة دجاج

2 فص ثوم مفروم 

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز:-

  • نغسل الحمام جيدا وننقعه لمدة ربع ساعة فى الماء والدقيق والملح والفلفل الاسود، ثم نصفيه ونغسله بالماء الجارى
  • نبشر البصل ونضيف له الملح والفلفل والحبهان وجوزة الطيب.
  • نأخذ نصف كمية البصل ونتبل بها الحمام من الداخل والخارج.
  • ثم نأخذ باقى كمية البصل ونشوحها جيدا فى الزبد.
  • ثم نضيف الثوم والكبد والقوانص ونقلب حتى تنضج.
  • ثم نضيف الارز ونقلب ثم نضيف التوابل ونقلب ثم نضيف كوب ماء واحد فقط.
  • ونتركه حتى يتشرب الماء.
  • ثم نرفعه من على النار، ونحشى الحمام مع مراعاة ادخال الحشو داخل الجلد.
  • ثم تسلق الحمام فى الماء والجزر والبصل وورق اللورى حتى تمام النضج.
  • ثم ننشلها من الشوربة ونحمرها فى الزبد حتى يحمر لونها، ثم تقدم ساخنة بجانب الأكلات المختلفة.
طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز، فيتو

ولعمل الحمام بالفريك

مكونات عمل الحمام المحشي بالفريك:

حمام
بصل
جزر
كرفس
ملح
فلفل أسود
ورق لورا
حبهان
قرنفل
رشة قرفة
للحشو
فريك
بصل مفروم
فص ثوم
ملح وفلفل أسود
بهارات
رشة قرفة

طريقة عمل الحمام المحشى بالفريك:

- نحضر الحمام ونغسله جيدا ثم نفركه بالملح والدقيق وننقعه فى الماء والليمون لمدة ساعة.

-  نخرج الحمام من ماء النقع ونغسله بالماء الجارى ونصفيه جيدا.

-  نفرك الحمام بالبصل المفروم والملح والفلفل وندخل التتبيلة أسفل الجلد ونتركها جانبا.

- بعدها نجهز الحشو، حيث ننقع الفريك لمدة ساعة، ثم نغسله ونصفيه.

-  نحضر حلة ونضعها على النار، ونشوح البصل المفروم، ثم نضيف له الثوم والتوابل المذكورة ونقلب، ثم نضيف الفريك ونقلب.

-  نضيف القليل من الماء ونترك الفريك ينضج نصف نضج، ثم نرفعه من على النار.

-  نحشى الحمام من الداخل بالفريك وندخل القليل منه أسفل الجلد، ثم نغلق الحمام بالخلة أو نخيطه بالفتلة والابرة حسب الرغبة.

- بعدها نسخن ماء فى حلة على النار، ونضيف الحمام، ونزيل أى ريم يظهر على الوجه.

-  نضيف شرائح البصل والجزر والكرفس والملح والفلفل والقرفة والحبهان والقرنفل وورق اللورا، ونهدئ النار حتى تمام النضج.

-  ننشل الحمام بعد نضجه من الشوربة ونتركه جانبا.

-  نحضر صينية وندهنها زبد، ثم نرص الحمام بالصينية، وندهنه بالزبد جيدا.

- نرش الحمام بعدها بالملح والفلفل، وندخله الفرن أسفل الشواية، حتى يحمر لونه.

-  يقدم ساخنا بجانب أنواع مختلفة من الطعام حسب الرغبة. 

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الحمام المحشي الحمام الحمام المحشى بالارز طريقة عمل الحمام المحشى بالارز الشيف سارة أحمد

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