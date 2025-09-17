دوري أبطال أوروبا، حكيمي يتصدر قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة أتالانتا

أعلن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، قائمة تضم 19 لاعبًا استعدادًا لمواجهة أتالانتا، المقررة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وشهدت اختيارات إنريكي تواجد خفيتشا كفاراتسخيليا وكانج إن لي، بينما يغيب لوكاس بيرالدو.

قائمة باريس سان جيرمان

أشرف حكيمي - ماركينيوس - إيليا زابارني- خفيتشا كفاراتسخيليا - فابيان رويز - جونزالو راموس - فيتينيا - لي كانج إن - لوكاس هيرنانديز - سيني مايولو - نونو مينديز - برادلي باركولا - لوكاس شيفالييه - وارن زايير إيمري - ماتفي سافونوف - إبراهيم مباي - ويليان باتشو - جواو نيفيز - ريناتو مارين.

يذكر أن باريس سان جيرمان يحمل لقب دوري أبطال أوروبا، بعد أن تغلب في المباراة النهائية بالموسم الماضي على إنتر ميلان (5-0).

