ثقافة وفنون

عرض فيلم "ريشيليو" بمكتبة مصر الجديدة

فيلم Richelieu، فيتو
فيلم Richelieu، فيتو

 تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة يوم السبت، الموافق 20 سبتمبر، في تمام الساعة 4:30 مساءً، عرضًا خاصًا للفيلم الكندي "ريشيليو" (Richelieu).

ويُعد الفيلم عملًا دراميًا قويًا يتناول قضايا العمال والمهاجرين، وهو من تأليف وإخراج بيير-فيليب.

يأتي هذا العرض في إطار جهود المكتبة لتعزيز الثقافة السينمائية وتقديم أعمال فنية متميزة للجمهور، مع إتاحة الفرصة للنقاش والتحليل النقدي. 

ومن المقرر أن يحضر العرض كل من الناقد السينمائي وأستاذ الدراسات السينمائية الدكتور سامح توفيق، والمخرج والكاتب أحمد العرابي، للمشاركة في حوار مفتوح مع الجمهور بعد انتهاء الفيلم.

 

يهدف هذا الحدث إلى توفير منصة تعليمية وتفاعلية، تمكن عشاق السينما من التعلم من خبراء المجال، وتشجع على خلق مساحة مجتمعية للتفاعل وتبادل الآراء.

