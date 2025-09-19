عرض فيلم "ريشيليو" بمكتبة مصر الجديدة

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة يوم السبت، الموافق 20 سبتمبر، في تمام الساعة 4:30 مساءً، عرضًا خاصًا للفيلم الكندي "ريشيليو" (Richelieu).

ويُعد الفيلم عملًا دراميًا قويًا يتناول قضايا العمال والمهاجرين، وهو من تأليف وإخراج بيير-فيليب.

يأتي هذا العرض في إطار جهود المكتبة لتعزيز الثقافة السينمائية وتقديم أعمال فنية متميزة للجمهور، مع إتاحة الفرصة للنقاش والتحليل النقدي.

ومن المقرر أن يحضر العرض كل من الناقد السينمائي وأستاذ الدراسات السينمائية الدكتور سامح توفيق، والمخرج والكاتب أحمد العرابي، للمشاركة في حوار مفتوح مع الجمهور بعد انتهاء الفيلم.

يهدف هذا الحدث إلى توفير منصة تعليمية وتفاعلية، تمكن عشاق السينما من التعلم من خبراء المجال، وتشجع على خلق مساحة مجتمعية للتفاعل وتبادل الآراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.