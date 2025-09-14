بيت العمارة المصري يناقش "قوة الذكاء الاصطناعي في العمارة" غدًا

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة جديدة من ندوات بيت المعمار المصرى بعنوان "قوة الذكاء الاصطناعى فى العمارة"، وذلك بمقر البيت بدرب اللبانة بميدان القلعة غدًا الاثنين الموافق 15 سبتمبر فى الساعة الثامنة مساءً.

رحلة استكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي

وتناقش الندوة رحلة استكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي التى لم تنتهِ بعد، والتي تتسارع بخطى ثابتة، وانطلاقًا من هذا التطور، يناقش بيت المعمار المصري كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل مبادئ التصميم المعماري.

ويدير الندوة والمتحدث الرئيسى أستاذ العمارة والتخطيط العمراني بجامعة الأزهر الدكتور أحمد القطان.

الندوة تقام فى إطار حرص صندوق التنمية الثقافية فى زيادة الوعى وكيفية تغير الذكاء الاصطناعي من مشهد الهندسة المعمارية، فى التصميم التوليدي والتحليل البيئي إلى تحسين عمليات البناء.

