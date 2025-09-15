"التنمية الثقافية" يحتفي بفنان الشعب سيد درويش بالإسكندرية

تشارك محافظة الإسكندرية، برعاية الفريق أحمد خالد حسن سعيد، في فعاليات اليوم المصري للموسيقى، الذي أطلقته وزارة الثقافة المصرية، في إطار دعمها المستمر للأنشطة الثقافية والفنية التي تُعزز الهوية الوطنية وتسهم في بناء الوعي المجتمعي.

وفي هذا السياق، ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية من خلال مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، أمسية موسيقية–ثقافية خاصة بعنوان "فنان الشعب"، وذلك في الساعة السابعة مساء يوم الاثنين 15 سبتمبر، بمقر المركز بشارع فؤاد.

تأتي الأمسية احتفاءً بذكرى الفنان العظيم سيد درويش، رمز التجديد الموسيقي ومعبّر عن آمال الشعب وتحولاته الوطنية والاجتماعية في مطلع القرن العشرين، حيث يقدم المعماري حمدي السطوحي، رئيس صندوق التنمية الثقافية، عرضًا تفاعليًا يستعرض فيه المسيرة الإنسانية والفنية لفنان الشعب، ويسلط الضوء على إبداعاته التي لا تزال حاضرة وملهمة، بما تحمله من قدرة على ربط الماضي بالحاضر.

يصاحب الأمسية عزف حي لمجموعة بيت العود العربي تحت إشراف الفنان الكبير نصير شمة، حيث يقدمون مختارات من ألحان فنان الشعب الخالدة، يعزفها الفنانين: محمد يحيى، سلمى مختار، ماريو سعيد، مروان الصواف وعبدالرحمن قرقاره، بما يضفي على الأمسية أجواءً فنية حية تجمع بين الحوار والمعرفة والإبداع.

تعكس هذه الفعالية الدور الاستراتيجي لصندوق التنمية الثقافية في إثراء المشهد الثقافي المصري وتوسيع قاعدة جمهوره، عبر استثمار مراكز الإبداع كجسور بين التراث والحاضر، ومنصات حقيقية للتلاقي بين الأجيال.

