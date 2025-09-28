البطاطين تبدأ من 999 والدفايات تصل لـ 2000 جنيه في سوق غزة (صور)

مع اقتراب نسمات الشتاء الباردة، وبداية العد التنازلي لموسم البرد الذي يترقبه المصريون كل عام، تتجه الأنظار إلى أسواق التدفئة، وعلى رأسها سوق غزة الشهير في القاهرة، للوقوف على آخر المستجدات في أسعار البطاطين والدفايات والوبريات بشكل عام.

ويشهد السوق حاليًا حالة من الترقب، بعد فترة ركود نسبي تزامنت مع موسم عودة المدارس، لكن التوقعات تشير إلى انتعاش مرتقب بدءًا من منتصف شهر أكتوبر الجاري.



ارتفاعات أسعار البطاطين 2025

توضح المؤشرات الأولية أن أسعار البطاطين قد شهدت زيادة بنسبة 5% خلال الشهر ونصف الماضيين، وهو ما يعزوه التجار بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الغاز قبل شهرين.

هذا الارتفاع يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج والنقل، وبالتالي ينعكس على المستهلك النهائي,،ومع ذلك، تبقى الخيارات متنوعة لتلبية احتياجات كافة الشرائح.

أسعار البطاطين والدفايات في سوق غزة

تبدأ أسعار البطاطين بوزن 7 كيلوجرامات من 999 جنيهًا مصريًا.

البطانية بوزن 8 كيلوجرامات، وهي غالبًا ما تكون ذات طبقتين، يبلغ سعرها حوالي 2000 جنيه مصري.

تتصدر البطانية "مورانو" قائمة الأكثر طلبًا بسعر 1600 جنيه مصري لوزن 7 كيلوجرامات، مما يعكس توازنها بين الجودة والسعر.

للباحثين عن الفخامة والجودة الإسبانية، تبدأ أسعار بطاطين "مورا" الإسبانية من 5 آلاف جنيه وتصل حتى 13 ألف جنيه مصري، مما يجعلها خيارًا للنخبة.

تتوفر أيضًا بطاطين أخرى تتراوح أسعارها حسب الوزن والجودة.

تبدأ أسعار الدفايات من 200 جنيه مصري وتصل إلى 1000 جنيه للخامات المحلية.

بالنسبة للدفايات المستوردة، تبدأ أسعارها من 1200 جنيه وتصل إلى 2000 جنيه مصري، مما يوفر خيارات متعددة للجودة والمتانة.

أسعار الكوفرتات والألحفة

تبدأ أسعار الكوفرتات من 800 جنيه وتصل إلى 1800 جنيه مصري.

الكوفرتات التركي، المعروفة بجودتها وتصاميمها الأنيقة، تبدأ أسعارها من 2500 جنيه وتصل إلى 4500 جنيه مصري.

تبدأ أسعار الألحفة من 1500 جنيه وتصل إلى 2500 جنيه مصري، وهي عادة ما تكون بخامات مستوردة وتصنيع مصري.

لحاف "السروجي" يحظى بإقبال كبير وطلب مرتفع بسعر 2200 جنيه مصري، ويعزى ذلك إلى جودة صنعه التي تقترب من المستورد.

تبدأ أسعار أطقم السرير والمفروشات من 350 جنيهًا وتصل إلى 1200 جنيه مصري.





ركود السوق في موسم الدراسة

مر السوق بفترة ركود واضحة خلال الفترة الماضية، تحديدًا مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث تركزت نفقات الأسر على مستلزمات المدارس. ومع ذلك، يتوقع التجار انتعاشًا كبيرًا في حركة البيع والشراء على الوبريات بجميع أنواعها بدءًا من منتصف شهر أكتوبر، مع دخول فصل الشتاء وازدياد الحاجة إلى وسائل التدفئة.

ورغم الزيادات في الأسعار، إلا أن التنوع الكبير في المنتجات والخامات والأسعار بسوق غزة يمنح المستهلكين فرصة لاختيار ما يناسب ميزانياتهم واحتياجاتهم، سواء كانوا يبحثون عن خيارات اقتصادية أو منتجات فاخرة مستوردة.

