بيت الزكاة والصدقات يوزع بطاطين ومواد غذائية على المستحقين بالسويس

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، عن الانتهاء من توزيع عشرات الآلاف من البطاطين والألحفة والمواد الغذائية على المستحقين في محافظة السويس، في إطار حملة «دفء وطمأنينة» لحمايتهم من برد الشتاء.

حملة «دفء وطمأنينة» من بيت الزكاة والصدقات

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان اليوم الثلاثاء، أن حملة «دفء وطمأنينة» التي أطلقها هذا العام تستهدف توزيع البطاطين والألحفة والملابس الشتوية والجواكت والأحذية لجميع الأعمار، فضلًا عن توزيع مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع والمناطق النائية في كل المحافظات.

حملة «دفء وطمأنينة»

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن حملة «دفء وطمأنينة» التي أطلقها تستهدف توزيع مئات الآلاف من البطاطين والملابس الشتوية الجديدة والمواد الغذائية؛ وذلك في إطار برنامج «ستر وغطاء»، أحد البرامج التنموية لدعم الأسر الأوْلى بالرعاية؛ في جميع المحافظات لإدخال السرور على قلوبهم وطمأنتهم.

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