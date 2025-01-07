الثلاثاء 07 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بيت الزكاة والصدقات يوزع بطاطين ومواد غذائية على المستحقين بالسويس

حملة «دفء وطمأنينة»
حملة «دفء وطمأنينة»

 أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، عن الانتهاء من توزيع عشرات الآلاف من البطاطين والألحفة والمواد الغذائية على المستحقين في محافظة السويس، في إطار حملة «دفء وطمأنينة» لحمايتهم من برد الشتاء.

 

حملة «دفء وطمأنينة» من بيت الزكاة والصدقات 

 أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان اليوم الثلاثاء، أن حملة «دفء وطمأنينة» التي أطلقها هذا العام تستهدف توزيع البطاطين والألحفة والملابس الشتوية والجواكت والأحذية لجميع الأعمار، فضلًا عن توزيع مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع والمناطق النائية في كل المحافظات.

 

 

حملة «دفء وطمأنينة»

 أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن حملة «دفء وطمأنينة» التي أطلقها تستهدف توزيع مئات الآلاف من البطاطين والملابس الشتوية الجديدة والمواد الغذائية؛ وذلك في إطار برنامج «ستر وغطاء»، أحد البرامج التنموية لدعم الأسر الأوْلى بالرعاية؛ في جميع المحافظات لإدخال السرور على قلوبهم وطمأنتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسر الاولي بالرعاية احمد الطيب شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب الملابس الشتوية بيت الزكاة والصدقات يت الزكاة والصدقات

مواد متعلقة

تحمل ابنها يوميا لكليته.. شيخ الأزهر يستقبل الأم الملهمة زينب الشربيني.. ويوجه بيت الزكاة بصرف إعانة شهرية وأثاث منزلي ودراجة بخارية لأم عبد المنعم المصاب بمرض «الجسم الزجاجي»

"بيت الزكاة والصدقات" يبدأ اليوم صرف إعانة شهر يناير 2025م للمستحقين

وصول الدفعة الأولى من قافلة "بيت الزكاة" الإغاثية إلى خان يونس (فيديو)

توزيع بطاطين وملابس جديدة، بيت الزكاة والصدقات يطلق حملة «دفء وطمأنينة» بالمحافظات
ads

الأكثر قراءة

عادت من الخارج بـ "آيفون"، مصرية تحكي تجربتها مع ضريبة المحمول في المطار (فيديو)

آخر تطورات سعر الدولار مساء اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 في مصر

بطلان الإجراءات وجوجل ماب، محاور دفاع مرتضى منصور عن عمر زهران في الاستئناف على حبسه بتهمة السرقة

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو قتل الشرطة لمواطنين بالصعيد

التموين: صرف 30 % من المقررات لأصحاب البطاقات خلال يناير

أول تعليق من عبد السند يمامة على قرارعليا الوفد بإلغاء فصل السيد البدوي

أسعار الفاكهة اليوم، الحرنكش بـ 50 جنيها في سوق العبور

خصم شهر من الراتب للمقصرين، جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بمستشفى الوراق المركزي وعيادات التأمين الصحي

منوعات

المزيد

زوجان يقتلان لاجئة أوكرانية ووالدتها لسرقة طفلتها في ألمانيا

العواصف تتسبب في مصرع 5 أشخاص بالولايات المتحدة (فيديو)

سيول جارفة تجتاح عدة مناطق سعودية

4 إسبان يثيرون الدهشة، قرروا السير بخيولهم إلى مكة للحج على طريقة الأندلسيين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، الحرنكش بـ 50 جنيها في سوق العبور

أسعار السمك والجمبري والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في أزمة فصل السيد البدوى من حزب الوفد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى اشتراط النية في صيام التطوع ووقتها؟ دار الإفتاء تجيب

علي جمعة يرد على فكرة إلغاء الموت والمخاوف من التطور في المستقبل

هبة عوف: الإسلام يعزز التعايش السلمي ويكرم السيدة مريم وسيدنا عيسى عليهما السلام

المزيد
الجريدة الرسمية