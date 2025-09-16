الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
بالتعاون مع جامعتي حلوان وتورفيرجاتا، جامعة بدر تطلق برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA

جامعة بدر، فيتو
جامعة بدر، فيتو
أعلنت كلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية بـجامعة بدر بالقاهرة عن إطلاق برنامج ماجستير إدارة الأعمال (MBA) بالشراكة مع جامعة حلوان، وجامعة تورفيرجاتا الإيطالية، والذي يهدف إلى تجهيز القادة المحترفين بمختلف المهارات والمعرفة اللازمة للتميز في بيئة الأعمال الديناميكية الحالية.

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة بدر أنه تم اعتماد برنامج MBA بموجب القرار الوزاري رقم 86 بتاريخ 16 يناير 2025، مما يعكس التزام الجامعة بتقديم برامج تعليمية عالية الجودة تلبي احتياجات السوق، كذلك فإن الشهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، كما تقدم الجامعة خيارات متنوعة من حيث أن الدرجة مقدمة من جامعة بدر بالقاهرة ودرجة بالتعاون مع جامعة حلوان، وبالتعاون مع جامعة دولية.

 

جامعة بدر تطلق برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA 

ويقدم البرنامج منهجًا شاملًا يجمع بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية، مما يضمن تطوير الفهم العميق لمختلف مجالات الأعمال مثل: المالية، والاقتصاد، والتسويق، والإدارة، وريادة الأعمال، حيث يمتد البرنامج على مدار عامين أكاديميين، ويتطلب من الطلاب إكمال 54 ساعة معتمدة، مما يضمن فهمًا عميقًا لمفاهيم وممارسات الأعمال الأساسية، فضلا عن تقديم جزء من البرنامج الدراسي online. 

ويقبل البرنامج  المتقدمين من خلفيات تجارية أو غير تجارية، ويتطلب القبول في البرنامج تقديم كل من: شهادة البكالوريوس، وسيرة ذاتية، وشهادة كفاءة اللغة الإنجليزية (TOEFL أو IELTS)، واجتياز المقابلة الشخصية.

ويتضمن البرنامج مقررات دراسية تدعم المعلومات والمعارف الإدارية، بالإضافة إلى رسالة علمية، تشمل: أساسيات الإدارة، المحاسبة المالية والتقارير، ومنهجية البحث، واقتصاديات الأعمال، إدارة الموارد البشرية، التمويل الإداري، إدارة التسويق، ونظام المعلومات الإدارية ودعم القرار.

ونوه البيان إلى الجامعة تمنح خصما خاصا لسكان المناطق الجغرافية المحيطة بالجامعة والمحافظات المحيطة بالجامعة، إلى جانب النقابات والهيئات الحكومية والمؤسسات الكبرى وخريجي الجامعة.

