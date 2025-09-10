الأربعاء 10 سبتمبر 2025
محافظات

احتفالا بعيد الفلاح، ثقافة الإسماعيلية تنظم ورش حكي ورسم لذوي الهمم (صور)

نظم قصر ثقافة الإسماعيلية بالتعاون مع التثقيف الفكري، ورشة حكي ورسم لتعريف ذوى الهمم ببعض الحيوانات، وأنواعها، والتعرف على البيئات التي تعيش فيها وذلك من خلال طرح عدد من  الأشكال البلاستيكية والمكعبات، لسهولة توصيل المعلومات للأطفال من ذوى الهمم. 

ختام فعاليات الأسبوع الثقافي بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

محافظ الإسماعيلية يكلف بتغيير مسار خليج ري لتعارضه مع محور مروري

وفي قرية الرياح التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب في الإسماعيلية، تم تنظيم ورشة حكي مع الأطفال بعنوان "معلومة ورسمة" عن حيوان البقرة وفوائد  للفلاح بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح. 

 

وتحدث محمد عبد العزيز أمين مكتبة تابعة لمديرية الثقافة، مع الأطفال حيث ذكر لماذا تم اختيار يوم 9 سبتمبر عيدا للفلاح؟ وأشار إلى فوائد الأبقار للفلاح منها توفير الألبان وتحقيق الأمن الغذائي، كما أنها مصدر للأسمدة العضوية. 

ويأتي ذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، والتي تقام في إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة الدكتور شعيب خلف، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن. 

