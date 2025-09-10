احتفالا بعيد الفلاح، ثقافة الإسماعيلية تنظم ورش حكي ورسم لذوي الهمم (صور)

نظم قصر ثقافة الإسماعيلية بالتعاون مع التثقيف الفكري، ورشة حكي ورسم لتعريف ذوى الهمم ببعض الحيوانات، وأنواعها، والتعرف على البيئات التي تعيش فيها وذلك من خلال طرح عدد من الأشكال البلاستيكية والمكعبات، لسهولة توصيل المعلومات للأطفال من ذوى الهمم.

وفي قرية الرياح التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب في الإسماعيلية، تم تنظيم ورشة حكي مع الأطفال بعنوان "معلومة ورسمة" عن حيوان البقرة وفوائد للفلاح بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

وتحدث محمد عبد العزيز أمين مكتبة تابعة لمديرية الثقافة، مع الأطفال حيث ذكر لماذا تم اختيار يوم 9 سبتمبر عيدا للفلاح؟ وأشار إلى فوائد الأبقار للفلاح منها توفير الألبان وتحقيق الأمن الغذائي، كما أنها مصدر للأسمدة العضوية.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

ويأتي ذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، والتي تقام في إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة الدكتور شعيب خلف، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.