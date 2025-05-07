الأربعاء 07 مايو 2025
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شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 109 منشآت وتحرير 306 محاضر خلال إبريل الماضي

حملات تموينية
حملات تموينية

كشف المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام عن قيام إدارة البيئة بالتنسيق مع مديريات التموين والشئون الصحية والعمل و إدارة الحوكمة بالديوان العام  بالتفتيش على 101 منشأة غذائية ما بين سوبر ماركت ومخازن مواد غذائية ومعمل ألبان ومعامل مخلل بمحافظة الشرقية وكذلك منشآت صناعية ما بين ورش تصليح سيارات وورش نجارة ومصانع ملابس ومتاجر اكسسوارات سيارات ودهانات وبمركزى الزقازيق وأبو كبير، خلال شهر أبريل الماضى وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

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نتيجة الحملات بالشرقية 

وأسفر التفتيش على تحرير (306) محاضر ما بين نظافة وعدم وجود سجل بيئى وعدم وجود موافقة بيئية  وعدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة ومحاضر جنح صحية ومحاضر بيئية لعدم التخلص من المخلفات الصلبة، فضلًا عن إعدام 1770 كجم مواد غذائية عبارة عن مخللات وألبان ولحوم وجبنة وعصائر وشاورما ومياة غازية وهى غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومخازن المواد الغذائية للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، والتخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية 

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وجاء ذلك حفاظًا على صحة المواطنين، فضلًا عن إلزام المنشآت الغذائية والصحية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي.

 

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منشأة غذائية المهتدس ماهر الشناف مدير ادارة شؤون البيئة الديوان العام إدارة البيئة مديريات التموين والشؤون الصحية مخازن مواد غذائية

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