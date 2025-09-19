الجمعة 19 سبتمبر 2025
هالزي: شركة الإنتاج ترفض طرحي لألبوم جديد بعد فشل The Great Impersonator

هالزي، كشفت المغنية هالزي، في لقاء بودكاست مع لزين لوي، أن شركته الإنتاج التي تتعامل معها، لا تسمح لها بإصدار ألبوم آخر بعد فشل ألبوم"The Great Impersonator".

وقالت هالزي، إن شركة الإنتاج، فسرت لها عدم رغبتهم في طرح هالزي لألبوم أخر، بأن ذلك القرار، جاء  لتلبية معايير الشركة التجارية.

هالزي تعلن إصابتها بسرطان الدم والذئبة 

في سياق متصل،  أعلنت المغنية الشابة الشهيرة، هالزي، عن إصابتها، بمرض الذئبة، وسرطان الدم.

 ونشرت هالزي، على حساباتها، بوسائل التواصل الاجتماعي، عدد من الفيديوهات، التي توثق رحلتها في التعامل مع الأمراض الخطيرة التي أصابتها، كاشفة أن أغنيتها الجديدة،"The End"، تتحدث عن قتالها ضد الذئبة وسرطان الدم.

وقالت هالزي في منشورها:"قصة قصيرة طويلة، أنا محظوظة لأنني على قيد الحياة.. قصة قصيرة طويلة، كتبت ألبومًا”.

هالزي ترزق بأول مولود لها

ورزقت هالزي منذ ثلاث سنوات بطفلها الاول، الذي أطلقت عليه اسم أندر ريدلي إيدين، ونشرت هالزي صورة أبيض وأسود لرضيعها بين يديها وإلى جانبها شريك حياتها المؤلف ألييف إيدين.

