حب الشباب من الإصابات المزعجة التي تؤثر في مظهر البشرة بشكل سلبي وللأسف تصيب العديد من الفتيات خاصة صاحبات البشرة الدهنية.

وتحرص الفتيات كثيرًا على علاج حب الشباب سواء بالكريمات أو الأدوية أو الوصفات الطبيعية التي تقضي عليها بدون أي آثار لها.

قناع الموز والعسل لعلاج حب الشباب

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع الموز والعسل لعلاج حب الشباب ومحاربة التجاعيد.

المكونات:

نصف موزة ناضجة

ملعقة صغيرة من العسل

الطريقة:

اهرسي الموز جيدًا حتى يصبح ناعم.

أضيفي العسل وامزجي جيدا.

ضعي القناع على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.



قناع الموز والليمون للبشرة الدهنية

المكونات:

نصف موزة

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

الطريقة:

اهرسي الموز وأضيفي إليه عصير الليمون.

طبقيه على البشرة واتركيه لمدة 10-15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

لا يُنصح باستخدام هذا القناع إذا كانت بشرتك حساسة.

يفضل استخدام الموز الناضج للحصول على أفضل نتائج.

يجب غسل الوجه جيدا قبل وضع القناع.

يستخدم القناع من 1 إلى 2 مرات في الأسبوع.

ينصح باختبار القناع على منطقة صغيرة من الجلد أولا لتجنب التحسس.

هذا القناع يطهر البشرة ويهدئ الالتهابات والاحمرار بها كما يعمل على تقشير الخلايا الميتة بالبشرة وعلاج حب الشباب وآثارها بالبشرة، مما يزيد من نضارة وحيوية البشرة ويحارب التجاعيد، لذا يجب المواظبة على استخدامه من مرة إلى مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

قناع الموز والعسل لعلاج حب الشباب

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.