فوز الكبار، نتائج الجولة الأولى لـ دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026 التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام.

وشهدت الجولة الأولى فوز الكبار ريال مدريد وبرشلونة وليفربول وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وإنتر ميلان وأرسنال وتوتنهام فيما سقط يوفنتوس في فخ التعادل مع دورتموند.

وجاءت نتائج الجولة الأولى لمنافسات الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا كالتالي:

نتائج الجولة الأولى لمنافسات دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو 0-2 أرسنال

آيندهوفن 1-3 سان جيلواز

يوفنتوس 4-4 بوروسيا دورتموند

ريال مدريد 2-1 مارسيليا

بنفيكا 2-3 كاراباج

توتنهام هوتسبير 1-0 فياريال

أولمبياكوس 0-0 بافوس

سلافيا براج 2-2 جيلمت

أياكس 0-2 إنتر ميلان

بايرن ميونخ 3-1 تشيلسي

ليفربول 3-2 أتلتيكو مدريد

باريس سان جيرمان 4-0 أتالانتا

كلوب بروج 4-1 موناكو

كوبنهاجن 2-2 باير ليفركوزن

فرانكفورت 5-1 جالاتا سراي

مانشستر سيتي 2-0 نابولي

نيوكاسل 1-2 برشلونة

سبورتنج لشبونة 4-1 كايرات ألماتي

ويشهد الموسم الجديد في دوري أبطال أوروبا إقامته بالآلية الحديثة للنسخة الثانية على التوالي، حيث يشارك 36 فريقًا بدلًا من 32 فريقًا.



وفي مرحلة الدوري، تم توزيع الأندية إلى 4 مستويات، على أن يلعب كل فريق مع منافسين اثنين من كل مستوى، وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.



ومن دور الـ16 حتى نصف النهائي يتم لعب الأدوار الاقصائية بنظام مباراتي ذهاب وعودة، بحيث يتأهل الفائز للدور التالي، فيما يقام النهائي من مباراة واحدة، تجرى هذا الموسم على ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست.

في المقابل فإن الفرق التي تحتل المراكز من الـ25 إلى الأخير تودع المنافسات الأوروبية ولن تنتقل إلى البطولة الأدنى.

وتقام الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا في الفترة ما بين 16 و18 سبتمبر الجاري، فيما تقام الجولة الثانية يومي 30 من الشهر نفسه، والأول من أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثالثة يومي 21 و22 من أكتوبر، ويشهد شهر نوفمبر إقامة الجولتين الرابعة والخامسة أيام 4 و5 و25 و26.

وتقام الجولة السادسة يومي 9 و10 ديسمبر المقبل، فيما تقام مباريات الجولة السابعة قبل الأخيرة يومي 20 و21 يناير 2026، وتقام مباريات الجولة الأخيرة كلها في يوم واحد يوم 28 يناير.



وتُلعب مباريات الذهاب بالملحق المؤهل لدور الـ16 يومي 17 و18 فبراير المقبل، فيما تقام مباريات الإياب يومي 24 و25 من الشهر ذاته.

وتجرى مباريات الذهاب لدور الـ16 يومي 10 و11 مارس، وتقام مباريات الإياب يومي 17 و18 من الشهر نفسه.

وتلعب مباريات الذهاب للدور ربع النهائي يومي 7 و8 أبريل فيما تقام مباريات الإياب بعدها بأسبوع.

بينما تُلعب مباراتا الذهاب للدور قبل النهائي يومي 28 و29 أبريل، والإياب يومي 5 و6 مايو، على أن تلعب المباراة النهائية يوم 30 من الشهر ذاته.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 في "بودابست" بالمجر، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة يوم 30 مايو 2026، بدلًا من الساعة العاشرة مساء، وذلك بهدف تأمين تجربة أفضل للمشجعين والفرق والمدينة المستضيفة وفقا لبيان يويفا.

