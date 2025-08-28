الجمعة 29 أغسطس 2025
تكريم المخرج التونسي مختار العجيمي فى مهرجان بورسعيد السينمائي

مختار العجيمي
مختار العجيمي

يكرّم مهرجان بورسعيد السينمائى الدولى، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان، في دورته الأولى التى تحمل اسم النجم الكبير محمود ياسين والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 22 سبتمبر المقبل بمحافظة بورسعيد، المخرج التونسي الكبير مختار العجيمي، أحد أبرز الأسماء فى السينما العربية.

ويأتي هذا التكريم بالتوازي مع إعلان تونس ضيف شرف هذه الدورة، تقديرًا لمكانتها البارزة على خارطة السينما العربية والأفريقية، حيث سيكون لها حضور واسع سواء من خلال الأفلام المشاركة أو عبر تمثيلها فى لجان التحكيم، وقد جاء اختيار تونس استنادًا إلى اعتبارات عديدة، أهمها الدور الرائد للسينما التونسية وتجاربها المتميزة على مدار عقود.

مختار العجيمى هو مخرج تونسى تخرج فى المعهد العالى للسينما بباريس، وأخرج العديد من الأفلام القصيرة بالإضافة إلى أكثر من 20 فيلمًا روائيًا ووثائقيًا. من أبرز أعماله: قصر الدهشة وباب العرش، حيث حصل الأخير على تنويه خاص من مهرجان أيام قرطاج السينمائية عام 2004، كما شارك في الدورة الـ28 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 

كما شارك العجيمي بأفلامه في عدد من المهرجانات الدولية الكبرى، من بينها: مونتريال، فيسباكو، مرسيليا، ميلانو للسينما الإفريقية، نامور وتطوان.

 

على الصعيد المهني، شغل العجيمي منصب رئيس جمعية مخرجي الأفلام التونسية، وأسس المهرجان الوطني بتونس، ثم أسس وترأس مهرجان ياسمين الحمامات السينمائي الدولي. كما عُيّن عضوًا في الهيئة المديرة لمهرجان أيام قرطاج السينمائية لثلاث سنوات.

