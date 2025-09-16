الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
محافظات

انطلاق الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي، الخميس

تنطلق الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي، يوم الخميس المقبل، بالمسرح الكبير في المركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، ويستمر لمدة 5 أيام حتى 22 سبتمبر، تحت رعاية الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، وبرعاية وإشراف اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبرئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، ورئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان.

أشار الناقد السينمائي أحمد عسر، رئيس المهرجان، إلى أن مهرجان بورسعيد السينمائي يهدف إلى إنعاش النشاط السينمائي والحياة الثقافية في بورسعيد من خلال برنامج سينمائي حافل بأهم الأفلام العربية والدولية الطويلة والقصيرة والوثائقية وأفلام الطلبة، ومشروعات تخرج، بالإضافة إلى الندوات الثقافية والجلسات النقاشية، بحضور أهم صناع السينما في مختلف التخصصات من داخل وخارج مصر بالإضافة إلى البرامج الموازية التي تقدم خارج المسابقة الرسمية.

إهداء الدورة الأولى لابن بورسعيد الفنان الكبير محمود ياسين 

وأكد رئيس المهرجان أن الدورة الأولى ستكون إهداء لاسم الفنان الكبير ابن بورسعيد الراحل محمود ياسين، وسيقدم حفل الافتتاح الإعلامية چاسمين طه، ويستضيف المهرجان دولة تونس لما لها من تاريخ سينمائي حافل.

وتضم مسابقات المهرجان مسابقة الأفلام الطويلة بمشاركة 9 أفلام، ومسابقة الأفلام القصيرة والتسجيلية بمشاركة 44 فيلما، ومسابقة أفلام الطلبة 23 فيلما، ويشارك بقسم البانوراما التونسية فيلمين، بالإضافة إلى أفلام الندوات.

