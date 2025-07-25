مهرجان بورسعيد السينمائي يقدم ورشة للإخراج مع علي بدرخان

تنظم إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، ورشة متخصصة في الإخراج السينمائي تحت إشراف المخرج الكبير علي بدرخان أحد رموز السينما المصرية والعربية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان التي تحمل اسم النجم الكبير محمود ياسين والمقرر إقامتها خلال الفترة من ١٨ حتى ٢٢ سبتمبر المقبل.

ورشة الإخراج السينمائي

وتتناول الورشة عددًا من المحاور الجوهرية التي تعد أساسًا لفهم وتطبيق فن الإخراج السينمائي وتشمل مراحل إنتاج الفيلم وفهم اللغة السينمائية والتعامل مع زوايا التصوير وحركة الكاميرا إلى جانب التوليف البصري وتركيب اللقطات وقواعد المونتاج إضافة إلى التحضير العملي للتصوير وتنفيذه والعلاقة الإبداعية بين المخرج والممثل داخل موقع التصوير.

وتعتمد الورشة على المزج بين المحاضرات النظرية والتدريبات العملية إلى جانب المشاهدة والتحليل بما يضمن للمشاركين اكتساب مهارات تطبيقية تؤهلهم للانخراط المهني في صناعة السينما والتلفزيون.

وفي ختام الورشة ينجز المتدربون مشاريع تخرج سينمائية تحت إشراف مباشر تمهيدًا للحصول على عضوية انتساب بنقابة المهن السينمائية وذلك وفقًا للبروتوكول الموقع بين النقابة ومؤسسة كاليبار وبدرخان.

ومن المقرر أن يعلن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي عن مجموعة متنوعة من الورش السينمائية التي تهدف إلى دعم وتطوير المواهب الشابة.

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