مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يكرم مدير التصوير أحمد المرسي

يستعد مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان، في دورة النجم محمود ياسين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 22 سبتمبر المقبل، مدير التصوير المصري أحمد المرسي، تقديرًا لمسيرته الحافلة وإسهاماته المميزة في صناعة السينما.

تخرج المرسي في قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما عام 1998، وبدأ رحلته السينمائية مبكرًا بفيلم اغتيال عام 1996، وشارك بعدها في أكثر من 50 فيلمًا تنوعت أدواره فيها بين مساعد تصوير، مصور، ومدير تصوير، محققًا خلال مسيرته 31 جائزة سينمائية مرموقة.

عام 2003، قدّم فيلم العنف والسخرية ليصبح أصغر مدير تصوير في مصر آنذاك، قبل أن يرسخ اسمه كواحد من أبرز مديري التصوير من خلال أعمال شكلت علامات بارزة في السينما المصرية، من بينها: أحلى الأوقات عام 2004، رسائل البحر عام 2010، واحد صحيح عام 2011، الحفلة عام 2013، الفيل الأزرق عام 2014، الأصليين عام 2017، تراب الماس عام 2018، العارف عام 2021، وكيرة والجن عام 2022.

وحصد المرسي على مدار مشواره الفني 31 جائزة محلية ودولية، من أبرزها ما ناله عن فيلم رسائل البحر مع المخرج داود عبد السيد عام 2010، حيث فاز بـ جائزة أفضل تصوير في المهرجان القومي للسينما المصرية، وجائزة التميز الفني من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وجائزة أحسن تصوير من مهرجان جمعية الفيلم للسينما. كما حصل عن فيلم الحفلة عام 2013 على جائزة أحسن تصوير من مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، وعن فيلم الفيل الأزرق عام 2014 على جائزة أحسن تصوير من مهرجان جمعية الفيلم، بالإضافة إلى جائزة أفضل تصوير في المهرجان القومي للسينما المصرية عن فيلم أسوار القمر عام 2015.

كما امتد إبداعه إلى مجال الإعلانات والأغاني المصورة، حيث تعاون مع كبار نجوم الغناء في العالم العربي مثل: تامر حسني، سميرة سعيد، محمد منير، أنغام، وسامي يوسف.

