 درة ومحمد لطفي وصبري فواز وعمرو عبد الجليل بمهرجان بورسعيد السينمائي الأول (صور)

وصول الفنان عمرو
وصول الفنان عمرو عبد الجليل لمهرجان بورسعيد السينمائي الدولي

وصل، منذ قليل، نخبة من الفنانين والفنانات لـ ريد كاربت مهرجان بورسعيد السينمائي، استعدادا للدخول وافتتاح المهرجان، والذي يقام لأول مرة ببورسعيد.

مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي الأول 

ومن أبرز الحضور حتى الآن الفنانة درة والفنان محمد لطفي والفنان صبري فواز والفنان عمرو عبد الجليل.

ويتوافد على الريد كاربت عدد من نجوم الفن في الوطن العربي للمشاركة بمهرجان بورسعيد السينمائي الدولي الأول.

وتنطلق الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي، اليوم الخميس، بالمسرح الكبير في المركز الثقافي بمحافظة بورسعيد ويستمر لمدة 5 أيام حتى 22 سبتمبر من الشهر الجاري، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، وبرعاية وإشراف اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبرئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، ورئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان.

 

وتضم مسابقات المهرجان مسابقة الأفلام الطويلة بمشاركة 9 أفلام، ومسابقة الأفلام القصيرة والتسجيلية بمشاركة 44 فيلم، ومسابقة أفلام الطلبة 23 فيلم، ويشارك بقسم البانوراما التونسية فيلمين، بالإضافة إلى أفلام الندوات.

