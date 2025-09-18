مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكرم أشرف عبد الباقي بدورته الثانية

يكرم مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا، في حفل افتتاح دورته الثانية المقرر لها الفترة من 2 وحتى 6 نوفمبر 2025 بمدينة العين السخنة، النجم أشرف عبد الباقي تقديرا لمشواره السينمائي الذي بدأه في مرحلة مبكرة من مشواره الفني.

قدم أشرف عبد الباقي ما يزيد على الـ65 فيلما، حققت معظمها تواجدا على منصات التتويج بالمهرجانات السينمائية المحلية والدولية منها: “سمك لبن تمر هندي والمغتصبون وسيداتي أنساتي، والمواطن مصري ويامهلبة يا والإرهاب والكباب وأي أي، وإنذار بالطاعة وليه يانفسج ورومانتيكا وميت فل، وجبر الخواطر وصياد اليمام وعلي جنب ياأسطي ورشة جريئة” وغيرها من الأعمال الدرامية والفنية الهامة.

الفنان أشرف عبد الباقي

وأعرب أشرف عبد الباقي عن تقديره لتكريمه في المهرجان، مشيرا إلي أن التكريم يزيد من حماس الفنان لتقديم المزيد والمزيد من الأعمال الناجحة، لافتا إلي أنه في الفترة الحالية يعيش حالة من النشاط السينمائي حيث انتهى من تصوير فيلم السادة الأفاضل مع المخرج كريم الشناوي، مبينا أن الفيلم من التجارب التي يعتز بها في السنوات الأخيرة.

من جانبه أكد الدكتور أسامة أبونار، رئيس المهرجان، أن تكريم أشرف عبد الباقي هو تكريم لنجم كبير وصاحب مشروع فني قدمه كممثل خاض تجارب متنوعة مع نجوم في مجالات الكتابة والإخراج السينمائي مثل محسن زايد وماهر عواد وبشير الديك ومصطفي محرم ووحيد حامد وعبد الرحيم كمال وغيرهم، ومع مخرجين مثل صلاح أبو سيف ورأفت الميهي وسعيد مرزوق وعاطف الطيب وشريف عرفة وسعيد حامد وإيناس الدغيدي وغيرهم، موضحا أن عطاء "عبد الباقي" لم يتوقف عند حد التمثيل بل امتد إلي الإنتاج وهو في مرحلة متقدمة من مشواره السينمائي، وامتد إلى مرحلة النجومية والنضج الفني بعدما أنتج فيلم رشة جريئة ومؤخرا فيلم مين يصدق.

وأشار زياد باسمير، المدير التنفيذي للمهرجان، إلى أن اختيار النجم أشرف عبد الباقي للتكريم هو تقدير خاص من المهرجان لفنان صاحب بصمات فنية علي جميع المستويات، مؤكدا أنه ساهم سينمائيا في ظهور الكثير من المبدعين في مجالات متعددة حيث كان القاسم المشترك في تجاربهم الأولى أو الثانية مثل الكاتب عبد الرحيم كمال في فيلم على جنب يا أسطى والمخرج زكي فطين عبد الوهاب في فيلم رومانتيكا ورضوان الكاشف في فيلم ليه يابنفسج، مرورا بشريف عرفة في فيلم يامهلبية يا، وسعيد حامد في رشة جريئة ومؤخرا زينة عبد الباقي في فيلم مين يصدق، منوها إلى أن المهرجان سيعقد ندوة تكريمية لأشرف عبد الباقي يتحدث خلالها عن أبرز المحطات في مشواره الفني.

