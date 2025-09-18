وزير الخارجية التركي: الاحتلال الإسرائيلي يعتبر تقدم دول الجوار خطرًا عليه

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن إسرائيل تنظر إلى أي تنمية أو تقدم في دول الجوار باعتباره خطرًا مباشرًا عليها، مشيرًا إلى أن هذا يفسر هجماتها المتكررة على لبنان وسوريا وإيران، وصولًا إلى استهداف البنية التحتية في اليمن، والهجوم الأخير على قطر.

سياسة توسعية تتجاوز فلسطين

وأضاف فيدان، خلال مقابلة خاصة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، أن هذه الاعتداءات تكشف أن إسرائيل لم تعد تركز سياساتها التوسعية على الأراضي الفلسطينية فقط، بل تبنت استراتيجية توسع إقليمي أوسع، لافتًا إلى أن هذا النهج يلقى اعتراضًا حتى من بعض الأصوات داخل إسرائيل نفسها.

الدعم الأمريكي وحدوده

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن الدعم الأمريكي لإسرائيل في سياساتها الداخلية لا يمنح واشنطن التأثير الكبير كما يُتصور، موضحًا أن الهيمنة الإسرائيلية على القرار تتجاوز أحيانًا حدود النصائح الأمريكية.

دعوة للتعاون الإقليمي

وختم بالتأكيد على أن دول المنطقة بحاجة إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة السياسات الإسرائيلية التوسعية، معتبرًا أن هذه السياسات تهدد استقرار الشرق الأوسط بأكمله.

