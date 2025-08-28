إزالة تعديات على مساحة 2100 متر في بلبيس بالشرقية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز محافظة الشرقية، حملاتها المكثفة لإزالة المخالفات والتعديات على الطريق العام، حيث أسفرت الحملات عن إزالة قواعد وسملات خرسانية على مساحة ٢٠٠٠ متر بمركز ومدينة بلبيس محافظة الشرقية، وذلك بمنطقة جمعية المهندسين العرب.

كما تم إزالة وفك شدة خشبية بالدور الرابع علوي بناحية الكتيبة على مساحة ١٠٠ مترًا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

المهندس حازم الاشمونى

بدوره، وجّه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على حرم الشوارع، وتطبيق القانون على المتعدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.