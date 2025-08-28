الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة تعديات على مساحة 2100 متر في بلبيس بالشرقية

إزالة تعديات البناء
إزالة تعديات البناء والإشغالات بمراكز الشرقية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز محافظة الشرقية، حملاتها المكثفة لإزالة المخالفات والتعديات على الطريق العام، حيث أسفرت الحملات عن إزالة قواعد وسملات خرسانية على مساحة ٢٠٠٠ متر بمركز ومدينة بلبيس محافظة الشرقية، وذلك بمنطقة جمعية المهندسين العرب.

كما تم إزالة وفك شدة خشبية بالدور الرابع علوي بناحية الكتيبة على مساحة ١٠٠ مترًا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

 إزالة 245 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

المهندس حازم الاشمونى 

بدوره، وجّه المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على حرم الشوارع، وتطبيق القانون على المتعدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حملة ازالة قواعد وسميلات خرسانية مركز بلبيس مدينة بلبيس محافظة الشرقية جمعية المهندسين العرب فك شدة خشبيه لبدور الرابع علوى

مواد متعلقة

 إزالة 245 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

لحماية أرواح المواطنين، إزالة عقار آيل للسقوط بأولاد صقر في الشرقية (صور)

إزالة وتصريف مزرعة سمكية مخالفة بالحسينية في الشرقية

محافظ الشرقية: إزالة 6 حالات بناء مخالف بالحسينية

الأكثر قراءة

الصحة: إحالة إدارة مستشفى القناطر الخيرية للتحقيق

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم قطار وجرار بالإسكندرية

نيابة طنطا تتلقى بلاغًا للتحقيق في اتهامات بسرقة أعضاء إبراهيم شيكا

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2% في خامس اجتماعات 2025

بسبب 30 جنيها، تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد أمن قاعة أفراح ببني سويف

إيقاف دونجا والشيبي، عقوبات الجولة الرابعة للدوري الممتاز

تحدثت عن مظاهر ثرائه الفاحش، سيدة تتهم التيك توكر أحمد وهبة بتهديدها

القبض على نرمين طارق بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقاهرة

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

5285 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تصوير العريس والعروسة في الأفراح حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز التصحيح للإمام من شخص خارج الصلاة؟ الإفتاء توضح

حكم صيام يوم الجمعة منفردا ومذاهب العلماء فيه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads