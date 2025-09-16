الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة سوهاج تعلن تخفيض رسوم برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج تخفيض الرسوم الدراسية لبرنامج بكالوريوس العلوم المصرفية، والذي تم انطلاقه بالجامعة بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات والمعهد المصرفي المصري، حيث تم اختيار جامعة سوهاج لتكون الأولى على مستوى جامعات الصعيد لبدء الدراسة بالبرنامج بالعام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

وقال النعماني: إن قرار خفض الرسوم الدراسية بالبرنامج جاء في إطار التزام  الجامعة بدعم أبنائها الطلاب في مسيرتهم التعليمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتخفيفًا للأعباء المالية، وحرصًا على أن تبقى العملية التعليمية متاحة للجميع دون أن تكون الظروف المادية عائقًا أمام الطموح والتميز.

وأوضح الدكتور محمد الصغير عميد كلية التجارة أنه نظرا للإقبال على البرنامج تم مد فترة التقديم حتى ٣١ سبتمبر الجاري، مضيفا أنه تم خفض الرسوم الدراسية للبرنامج من ٧٥ ألف جنيه إلى ٥٥ ألف جنيه.

والجدير بالذكر أن البرنامج يمنح درجة البكالوريوس في التجارة بتخصص العلوم المصرفية، ويقدم بنظام الساعات المعتمدة، ويدرس باللغة الإنجليزية داخل كلية التجارة بالجامعة، وسيتم منح الطالب شهادة مصرفية دولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحديات الاقتصادية الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية نظام الساعات المعتمدة والمجلس الاعلى للجامعات الساعات المعتمدة الدكتور حسان النعماني

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يبحث مقترح تطوير وتجميل شارع المحطة

قرارات المجلس الاقتصادي للمشروعات الاستثمارية بسوهاج

مستشفيات سوهاج الجامعية تطلق نظام الحجز الهاتفي للعيادات الخارجية لتقليل الزحام

ضبط 54 طن سكر مدعوم قبل بيعها بالسوق السوداء بطهطا في سوهاج

ضبط 37 ألف عبوة عصائر مغشوشة ومجهولة المصدر بسوهاج

حبس 9 أشخاص في مشاجرة على المرسى السياحي بالكورنيش الغربي بسوهاج

بالأسماء، ضبط 8 أشخاص في مشاجرة على المرسى السياحي بكورنيش الغربي بسوهاج

300 شاب وفتاة يرافقون نائب محافظ سوهاج خلال زيارته لأعرق الأديرة القبطية

الأكثر قراءة

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

مفاجأة بشأن الأسورة الملكية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

ماريان خوري: 60 فيلما من 42 دولة بالدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

الأجواء تتغير بشكل مفاجئ، تعرف على تفاصيل طقس الأربعاء

مصادر بالأهلي تكشف موقف فيتوريا من قيادة الفريق

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

دعوة الغريب مستجابة، ما حقيقة هذه المقولة وهل وردت في حديث شريف؟

من أخلاق الإسلام، تعرف على أهمية الصبر وأنواعه في القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads