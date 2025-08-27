إحباط محاولة تهريب 22 ألفا و400 كبسولة من عقار مدرج بجداول المخدرات في مطار القاهرة (صور)

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب مصري تهريب 22 ألفا و400 كبسولة من عقار سولبادين المدرج بجداول المخدرات.

إحباط تهريب كبسولات عقار مدرج بجداول المخدرات

تمت عملية الضبط في الصالة الموسمية بمطارالقاهرة الدولي أثناء إنهاء الاجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من المدينة، حيث تلاحظ لرجال جمارك الإدارة الأولى الصالة الموسمية بقيادة عمرو عبد العزيز العميري مدير الإدارة وجود حقائب في الصالة الخضراء تعوق حركة مرور الركاب، وبالسؤال عن مالكهم تقدم أحد الركاب يحمل جواز سفر مصري قائلا إنها تخصه وبسؤاله بواسطة محمد حسين محمود رئيس قسم اللجنة الجمركية، عما إذا كان بهم ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفي.

وقام طاهر سعيد مكي مدير إدارة الحركة بالوردية، بتكليف كل من أشرف عدلي وميار أسامة مأموري الجمرك، بتفتيش الحقائب علي جهاز الفحص بالأشعة، مما أسفر عن وجود عبوات متشابهة داخل الحقائب.

إجراءات تفتيش الركاب بمطار القاهرة الدولي

وقام مدير الحركة بتكليف محمود محمد مصطفى مامور الجمرك بتفتيش الحقائب يدويا مما اسفر عن وجود ٦١٥ أمبول وزجاجات دوائية نيوربيون، Octagam 2.5، Flebogamma 5% ). واثناء التفتيش، وقد فرغت الصالة من الركاب تلاحظ لرجال الجمارك وجود حقائب أخرى فتم سؤال الراكب إذا كانت تخصه فأجاب بالنفي، وبمناظرة ليبل الحقائب تبين أنها تخص نفس الراكب.

وقام مدير الإدارة بتكليف محمد حسين ومحمود مصطفى بتفتيش الحقائب تحت إشراف مدير الحركة، مما أسفر عن ضبط ١١٢٠ علبة من عقار سولبادين المخدر بكل علبة ٢ شريط بكل شريط ١٠ كبسولات بإجمالي ٢٢٤٠٠ كبسولة.





وامر عمرو العميري مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٢٥ لسنة ٢٠٢٥، بعد العرض على الدكتور ماجد موسي رئيس الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة، وذلك في ظل متابعة مستمرة من أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، ودعم ومساندة من السيد الأستاذ احمد كجوك وزير المالية.

