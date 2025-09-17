تأجيل محاكمة عامل بمحطة بنزين بتهمة قتل شخص بالقليوبية

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، تأجيل محاكمة عامل بمحطة بنزين بتهمة قتل شخص بكوب زجاج وطعنه عدة طعنات مستخدما سلاح أبيض سكين بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الخامس من دور شهر نوفمبر.

تأجيل محاكمة عامل بمحطة بنزين لقتله شخص بكوب زجاج بالقليوبية

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الواحد بحيري، وعضوية المستشارين شريف محمد السباعي مصطفي، وأحمد عبد المنعم طبوشه، وأمانة سر كمال حلمي جاويش.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهم «أحمد.ا.ع» 31 سنة -عامل بمحطة بنزين - العنوان: شارع المفحمة القلج مركز الخانكة، في القضية رقم 35932 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5285 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأنه في ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بتهمة قتل المجنى عليه السيد عبد الحميد حسن عمدا مع سبق الإصرار.

