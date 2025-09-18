الداخلية تكشف حقيقة فيديو ترويج المخدرات بالقليوبية وتضبط المتورطين

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة، ويتوافد عليه مجموعة من الأشخاص بقصد الشراء في القليوبية.

بالفحص تم تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (القائم على ترويج المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر البودر ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي) وتبين أنهم (7 أشخاص وبحوزتهم كمية لذات المخدر).

بمواجهتهم أقر الأول بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار، وأقر باقي المتهمين بحيازتهم للمخدر بقصد التعاطي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

