وزير الشباب يفتتح بطولة كأس حوض البحر المتوسط لرفع الأثقال

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بطولة كأس حوض البحر المتوسط لرفع الأثقال في نسختها الرابعة عشر، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الحالي، بمشاركة 10 دول، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيفة.

حضر الافتتاح المهندس خالد مهلهل، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي، المهندس منار الدين الشلي، أمين عام الاتحاد الأفريقي واتحاد البحر المتوسط، بيروس ديماس، رئيس اتحاد دول حوض البحر المتوسط وعضو الاتحاد الدولي، محمد عبد المقصود، رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال.

رحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجميع الوفود المشاركة في البطولة على أرض مصر، مشددا على قدرة الدولة المصرية على تنظيم مختلف البطولات الدولية بأعلى مستوى من الكفاءة، وهو ما يعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، كما أوضح ان مثل هذه البطولات تعتبر احتكاكا قويا لأبطال مصر الرياضيين من أجل إعدادهم وايضا الكشف عن المواهب الجديدة واعطائها الفرص لتدعيم صفوف المنتخب الوطني.

واختتم صبحي كلمته قائلًا: “ان مصر وخاصة رياضة رفع الاثقال تمتلك تاريخا عريقا من الإنجازات، وتسعى وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري لرفع الاثقال لعودة الابطال المصريين الى منصات التتويج وتصدرهم الميداليات والبطولة، متمنيا التوفيق لجميع اللاعبين في البطولة".

وزارة الرياضة تبدأ إجراءات إنشاء المدينة الشبابية بالداخلة

فيما بدأت وزارة الشباب والرياضة، إنشاء المدينة الشبابية بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، والتي تقام على الطراز الواحاتي.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، أنه في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قامت لجنة من الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بالتنسيق مع استشاري الوزارة وقطاع الاستشارات بشركة المقاولون العرب، بمعاينة الأرض المخصصة لإنشاء المدينة الشبابية بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

تأتي هذه الخطوة تمهيدًا للبدء في اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، وإعداد التصميمات والرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع، تمهيدًا لبدء التنفيذ على أرض الواقع.

ويُعد مشروع المدينة الشبابية بالداخلة إضافة جديدة للبنية التحتية الشبابية والرياضية بمحافظة الوادي الجديد، حيث تم التخطيط لإنشائها على الطراز البيئي الواحاتي المميز، لتضم مجموعة من الملاعب الرياضية وحمامات السباحة ومرافق خدمية متكاملة، بما يساهم في توفير بيئة حضارية وشاملة تخدم شباب المحافظة وروادها من مختلف المحافظات.

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، أن إنشاء المدينة الشبابية بالداخلة يأتي في إطار رؤية القيادة السياسية لتوفير خدمات متكاملة للنشء والشباب والرياضيين في مختلف المحافظات، وخاصة في المناطق الواعدة مثل الواحات والوادي الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع سيُسهم في تعزيز النشاط السياحي والرياضي، ويمثل متنفسًا حضاريًا يليق بأبناء المحافظة، ويساعد على تحقيق استدامة التنمية في صعيد مصر.

