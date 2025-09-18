رئيس جامعة الأزهر يعلن نتيجة التنسيق الإلكتروني.. 95.08% للطب.. 84.62٪ للذكاء الاصطناعي.. وهذا موعد فتح باب تقليل الاغتراب

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية، أعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2025- 2026م، مقدمًا التهنئة للطلاب الجدد، والشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لدعمه الدائم للجامعة، والشكر لكل الذين أسهموا في إنجاح التنسيق الدكتور عمرو طلعت – وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس رأفت هندي – نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، والمهندس علاء علي – مدير عام الإدارة العامة لمشروعات المنصات والمواقع الرقمية، والدكتور سمير شاهين – مدير التنسيق الإلكتروني، والدكتور باسم إبراهيم - كلية الهندسة جامعة القاهرة، وللسادة نواب رئيس جامعة الأزهر، وعمداء كليات جامعة الأزهر والدكتور مستشار رئيس الجامعة للتحول الرقمي.

وأشار إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ (129885) طالبا، تقدم منهم للتنسيق (102988) طالبا وطالبة.

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة (618) درجة بنسبة 95.08%، كليات طب بنات وبنين دمياط (613) درجة بنسبة 94.31%، كليات طب بنين وبنات أسيوط ( 609) درجات بنسبة 93.69%، وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة ( 599) درجة بنسبة 92.15%، كليات طب الأسنان بنين وبنات القاهرة ( 606) بنسبة 93.23% وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة ( 582) درجة بنسبة 89.54%، وهندسة بنين قنا ( 577) درجة بنسبة 88.77%، كليات الذكاء الاصطناعي ( 550) بنسبة 84.62٪ كليات طب بيطري (580 ) بنسبة 89.23٪

القسم العلمى بنين

كلية العلوم القاهرة تخصص عام ( 513 ) درجة بنسبة 78.92%،

كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام ( 522 ) درجة بنسبة80.31 %

اللغات والترجمة تخصص عام ( 500 ) درجة بنسبة 76.92%

معهد إعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة ( 559 ) درجة بنسبة 86 %.

معهد إعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة ( 551 ) درجة بنسبة 84.77 %.

كلية الإعلام ( 464 ) درجة بنسبة 71.38.

كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 495 ) درجة بنسبة 76.15 %

كلية الزراعة القاهرة تخصص عام ( 484 ) درجة بنسبة 74.46 %

كلية التربية بالقاهرة تخصص عام ( 384) درجة بنسبة 59.08%،

كلية اللغة العربية تخصص عام ( 384 ) درجة بنسبة 59.08 %.

القسم العلمى بنات

كلية التمريض بنات ( 578) درجة بنسبة 88.92 %

كلية العلوم تخصص عام ( 542 ) درجة 83.83%

كلية التمريض فصول دمياط ( 572) درجة بنسبة 88 ٪

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر ( 557 ) درجة بنسبة 85.69%

كلية الإعلام ( 516 ) درجة بنسبة 79.38 %

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية ( 488) درجة بنسبة 75.08 %

القسم الأدبي بنين

كلية اللغات والترجمة تخصص عام بنسبة 54.60 %

كلية الإعلام بنسبة 73.22%

شريعة وقانون باللغة الانجليزية بمصروفات بنسبة76.44 %

كلية التجارة القاهرة تخصص عام بنسبة74.91 %

كلية التربية الرياضية القاهرة بنسبة 61.82 %

كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام بنسبة61.01 %

كلية اللغة العربية تخصص عام بنسبة59.32 %

معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة بنسبة 61.01 %

القسم الأدبى بنات

كلية الإعلام بنسبة 83.72 %

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية بنسبة 75.76%

كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام بنسبة 70 %

معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الإسلامية العربية بنات القاهرة بنسبة 68.81 %

وأضاف أنه سيتم فتح باب تعديل الترشيح، والذين لم يتقدموا للتنسيق يومي السبت والأحد الموافقين ٢٠ - ٢١ سبتمبر كما سيتم فتح باب تقليل الاغتراب يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين ٢٣ - ٢٤

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.