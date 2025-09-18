الخميس 18 سبتمبر 2025
أخبار مصر

الحد الأدنى للشعبة الأدبية بنين للقبول بجامعة الأزهر بالدرجات والنسب (صور)

اعلان نتيجة تنسيق
اعلان نتيجة تنسيق جامعة الازهر2025
أعلن الدكتور سلامة جمعة رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر 2025.

وجاء الحد الأدنى للبنين بالشعبة الادبية كالتالي: 

ويمكن لطلاب الأزهر الحصول على نتيجة تنسيق جامعة الأزهر من خلال الرابط التالي 

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2025

ويتمكن طلاب الثانوية الأزهرية 2025 من الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

1. زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الدخول على هذا الرابط «اضغط هنــــــــــــــا».

2. اختيار قسم خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

3. إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

4. الضغط على زر 'عرض النتيجة' للحصول على نتيجة التنسيق.

بهذه الخطوات، سيتمكن الطلاب من معرفة الكلية أو المعهد الذي تم قبولهم فيه.

