أخبار مصر

الذكاء الاصطناعي في المقدمة، الكليات الجديدة المقرر بدء الدراسة بها بالأزهر (صور)

اعلان نتيجة تنسيق
اعلان نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية، فيتو

كشف الدكتور سلامة جمعة رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة تبدأ الدراسة في بعض الكليات الجديدة. 

وجاءت هذه الكليات كالتالي:  

  • الطب البيطري في البحيرة
  • الطب البيطري بأسيوط
  • الذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة
  • الذكاء الاصطناعي للبنات بالقاهرة
  • البنات الأزهرية في مطروح
  • البنين الأزهرية بالوادي الجديد
  • كلية الدراسات الإسلامية ببني سويف
  • كلية البنات الأزهرية في قنا
  • افتتاح شعبة اللغة الإندونيسية بكلية اللغات والترجمة ليصل عدد كليات اللغات والترجمة لـ 14 قسم
  • افتتاح عدد من البرامج المميزة بكليات الجامعة لتصل لـ  ٦٠ برنامجا

ويمكن لطلاب الأزهر الحصول على نتيجة تنسيق جامعة الأزهر من خلال الرابط التالي 

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2025

ويتمكن طلاب الثانوية الأزهرية 2025 من الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

1. زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الدخول على هذا الرابط «اضغط هنــــــــــــــا».

2. اختيار قسم خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

3. إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

4. الضغط على زر 'عرض النتيجة' للحصول على نتيجة التنسيق.

وبهذه الخطوات، سيتمكن الطلاب من معرفة الكلية أو المعهد الذي تم قبولهم فيه.

