ترامب يؤيد وسيئول تحتج، أمريكا تعتقل المئات في مصنع "هيونداي" لصناعة السيارات

شركة هيونداي الكورية
شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية، فيتو

اعتقلت السلطات الأمريكية مئات الأشخاص في موقع مصنع تابع لشركة "هيونداي" الكورية الجنوبية لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى توترات دبلوماسية بين البلدين.


وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في سيئول، يوم الجمعة، إنه تم إبلاغ السفارة الأمريكية بقلق كوريا الجنوبية وأسفها بشأن الأحداث.

وأضاف المتحدث أن الأنشطة الاقتصادية للشركات التي تستثمر في الولايات المتحدة وحقوق ومصالح مواطنيها لا ينبغي أن تنتهك بطريقة غير عادلة.

وقالت شركة "هيونداي" ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية أن معلوماتها تشير إلى أنه لا أحد من المعتقلين يعمل مباشرة لدى شركة هيونداي للسيارات، وأشارت إلى أنها تلتزم بالقوانين واللوائح.

وأضافت الشركة أن التحقيقات جرت في موقع بناء تابع لشركة تعمل في إنتاج خلايا البطاريات.

ووفقا للموقع الإلكتروني، هذا مشروع مشترك تشارك فيه مجموعة "هيونداي" موتور وشركة طاقة كورية جنوبية.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي إن التحقيقات الجارية تهدف إلى منع التوظيف غير القانوني واستغلال العمال.

وذكر محقق في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنه تم اعتقال نحو 475 أجنبيا وهم يقيمون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو يعملون هناك دون التصاريح المناسبة، وأغلبهم من الكوريين، ولم يقدم المحقق أرقامًا دقيقة.

وفي السياق، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده للمداهمة التي وقعت بمصنع قيد الإنشاء لصنع بطاريات سيارات "هيونداي" في ولاية جورجيا والتي تم خلالها اعتقال مئات العمال.

وبرر ترامب في تصريح للصحفيين في المكتب البيضاوي، اعتقال مئات العمال التابعين للمصنع المذكور، قائلا إن العمال "مهاجرون غير شرعيين" وإن السلطات الأمريكية "تؤدي عملها"، على حد تعبيره.

