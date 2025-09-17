الأربعاء 17 سبتمبر 2025
خارج الحدود

حماس: مجزرة الاحتلال الأخيرة رسالة تحد للتقرير الأممي بشأن جرائم الإبادة الجماعية

حماس، فيتو
حماس، فيتو

قالت حركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، إن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بقصف مواطنين لدى نزوحهم القسري من مدينة غزة تكشف استمرار الإبادة الجماعية.

وأضافت حركة حماس: "مجزرة الاحتلال الجديدة رسالة تحد وازدراء للتقرير الأممي الصادر أمس والذي وثق جريمة الإبادة بحق شعبنا".

 

استشهاد 37 فلسطينيا بمدينة غزة في مجزرة جديدة للاحتلال

استشهد 18 فلسطينيا وأصيب 19 آخرون على الأقل، اليوم الأربعاء، فى مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي فى مدينة غزة.


مجزرة جديدة في قطاع غزة

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال ارتكبت، مساء اليوم، مجزرة جديدة بحق المواطنين فى مدينة غزة، أدت إلى استشهاد وجرح العشرات، بينهم نساء وأطفال.

 

جيش الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين قرب مستشفى الشفاء

وأوضحت المصادر الطبية أن جيش الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين قرب مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة أثناء نزوحهم نحو الجنوب.

وأشارت إلى أن هناك مشاهدا مروعة لجثامين عدد كبير من الشهداء والجرحى ملقاة على الأرض، بعضهم مقطعة وأخرى متفحمة، حيث يحاول المواطنون نقلهم على المستشفى، وسط حالة من الصدمة والهلع.

