قرارات حاسمة لـ 3 مصارف مركزية اليوم، والأنظار تتجه نحو بنك إنجلترا

أصدرت ثلاثة بنوك مركزية منذ صباح اليوم الخميس، قرار الفائدة، بداية من البنك المركزي البرازيلي مرورا بالمركزي التايواني وصولا إلى البنك المركزي النرويجي، إلا أن الأسواق لا تزال تترقب القرار الأهم اليوم، حيث من المقرر أن يصدر بنك انجلترا قرار الفائدة، وسط توقعات على نطاق واسع أن تبقى أسعار الفائدة كما هي دون تغير عند مستويات 4%.

وفي أعقاب انتهاء اجتماعها لشهر سبتمبر أمس الأربعاء، قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25% من 4.50%.

المركزي البرازيلي يقرر تثبيت الفائدة

فيما أبقى أعضاء المركزي البرازيلي، بقيادة جابرييل جاليبولو، سعر الفائدة المرجعي «سيليك» عند 15% للاجتماع الثاني على التوالي، كما توقع جميع الاقتصاديين، إذ لا تزال توقعات أسعار المستهلك في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية أعلى من هدف 3% حتى عام 2028.

وفي بيان مصاحب، أشار صانعو السياسة النقدية إلى أن سوق العمل المحلي يُظهر قوة، وأن مستويات التضخم الحالية أعلى من المستهدف، وأن توقعات أسعار المستهلك المستقبلية غير ثابتة.

وكتب صانعو السياسات: «ستظل اللجنة يقظة، وستُقيّم ما إذا كان الحفاظ على سعر الفائدة عند مستواه الحالي لفترة طويلة جدًا كافيًا لضمان تقارب التضخم مع المستهدف».

وأكد غابرييل غاليبولو، محافظ البنك، إمكانية تعديل خطوات السياسة النقدية المستقبلية، وأنها لن تتردد في استئناف دورة رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.

المركزي التايواني يثبت سعر الفائدة عند 2%

من جانبه قال البنك المركزي التايواني في بيان السياسة النقدية: «مع الأخذ في الاعتبار المشهد الاقتصادي والمالي العام على الصعيدين المحلي والدولي، وبالنظر إلى أنه من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم المحلي إلى أقل من 2% هذا العام ويستمر في الانخفاض العام المقبل، وأن يحافظ الاقتصاد المحلي على نمو مستقر هذا العام ونمو معتدل العام المقبل».

وأضاف البيان: «يعتقد مجلس محافظي البنك أن الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير سيساهم في التنمية المستقرة الشاملة للاقتصاد والمالية، من أجل الاستجابة بحكمة لعدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية والتأثير المحتمل لسياسات التجارة الأمريكية على الاقتصاد المحلي».

وتابع البنك في بيانه: «يظل سعر إعادة الخصم لدى البنك ومعدل تسهيلات القروض المضمونة ومعدلات التسهيلات قصيرة الأجل عند 2% و2.375% و4.25% سنويا على التوالي».

فيما قال الأعضاء: «سيراقب البنك المركزي عن كثب تأثير سياسات التعريفات الجمركية الأميركية، ووتيرة تعديلات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى، وخطر تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين القارية، وتأثير عوامل عدم اليقين، كالصراعات الجيوسياسية والأحوال الجوية المتطرفة، على الاقتصاد المحلي والتمويل والأسعار».

المركزي النرويجي يخفض الفائدة إلى 4%

كما خفض البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي إلى 4% اليوم الخميس.

وأشار إلى أن وتيرة تخفيف السياسة النقدية ستكون تدريجية للغاية في المستقبل.

وانقسم خبراء الاقتصاد قبل القرار، حيث توقع البعض خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بينما توقعت الأغلبية أن يظل «بنك نورجيس» ثابتا عند 4.25%.

بدأ البنك المركزي تخفيف السياسة النقدية في يونيو، وخفض سعر الفائدة إلى 4.25% من 4.5%، وأشار منذ فترة طويلة إلى مزيد من التخفيض التدريجي لدعم النشاط الاقتصادي.

ترقب لقرارات بنك إنجلترا

ومن المقرر أن يعلن بنك إنجلترا قراره المتعلق بالسياسة النقدية في وقت لاحق اليوم الخميس، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي على أسعار الفائدة عند 4%.

هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.13% إلى 1.3612 دولار بعد أن قفز لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى منذ الثاني من يوليو 2021 عند 1.3726 دولار في الجلسة الماضية.

