تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار بعد خفض الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الخميس، مع استيعاب المستثمرين تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في خطابه بعد قرار البنك بخفض معدل الفائدة 25 نقطة أساس.

تراجع أسعار الذهب وارتفاع الدولار

فيما جاء التراجع المسجل اليوم في أسعار الذهب تزامنا مع ارتفاع الدولار الأمريكي الذي حقق مكاسب بعد اجتماع الفيدرالي، وعادة ما يجعل الدولار القوي المعدن النفيس أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

العقود الآجلة للذهب

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.8% إلى 3689.3 دولار للأونصة، كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1% مسجلا 3653 دولارًا للأونصة.

خفض تكاليف الاقتراض

وكشف الفيدرالي أنه سيواصل خفض تكاليف الاقتراض بشكل مطرد لبقية العام الجاري، فيما وصف باول قرار خفض الفائدة بأنه لإدارة المخاطر استجابة لضعف سوق العمل.

وشدد باول على أن الفيدرالي "ملتزم بقوة بالحفاظ على استقلاله"، في وقت لم يحظَ فيه اقتراح خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدعم واسع داخل اللجنة.

كما أشار إلى أن الرسوم الجمركية من المرجح أن تؤثر على سوق العمل، متوقعًا أن تسهم في رفع الأسعار خلال العامين الحالي والمقبل.

وقفزت أسعار الذهب 39% حتى الآن هذا العام، بعد مكاسب بلغت 27% في العام الماضي، مدعومة بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية والتوتر الجيوسياسي المستمر وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية.

