انطلاق فعاليات ملتقى توظيف وتمكين شباب الخريجين

انطلقت اليوم بالقاهرة فعاليات ملتقى توظيف وتمكين شباب الخريجين “NextGen on board” وذلك بهدف دعم وتأهيل شباب الخريجين من أجل توفير فرص عمل لانتقال عادل اجتماعيا.

تعزيز فرص العمل

يهدف هذا الملتقى إلى تعزيز فرص العمل وتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة، وذلك في إطار جهود مشتركة لتحقيق انتقال اجتماعي عادل حيث يأتى بالتعاون الوكالة الألمانية للتعاون الدولى وإيناكتس مصر وذلك لسد الفجوة بين احتياجات سوق العمل وتطلعات الشباب من خريجي الجامعات.

يعقد الملتقى التوظيفي كجزء من مسابقة محلية سنوية حيث يتنافس الطلاب بتقديم مشاريع ريادة أعمال اجتماعية تهدف لحل تحديات مجتمعية، وقد تم تنفيذ هذا البرنامج على مدار عامين متتاليين لتقديم الدعم والإرشاد الشامل للطلاب والخريجين، وربطهم بشكل فعال بشركات القطاع الخاص.

فرص عمل مباشرة

جاء الكشف عن التفاصيل خلال مؤتمر صحفى حيث يشهد الملتقى الثاني مشاركة من شركات القطاع الخاص التي تسعى لتوظيف الكفاءات الشابة في مختلف القطاعات الحيوية، مثل تكنولوجيا المعلومات، التشييد والبناء، الصناعات الغذائية، والتنمية الدولية، بالإضافة إلى توفير فرص العمل المباشرة.

ويتضمن الملتقى ورش عمل وحلقات نقاشية متخصصة تركز على أحدث التوجهات والاحتياجات في سوق العمل حيث أكد أندرياس روب، مدير برنامج تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي أن "برنامج 'NextGen Onboard' والملتقيات التوظيفية أثمرت عن توفير أكثر من 250 فرصة عمل جديدة، مع الالتزام بتخصيص 50% من هذه الفرص لتمكين النساء.

أكدت فاطمة سرى، الرئيس التنفيذي لإيناكتس مصر، أنه تم تقديم الدعم والإرشاد المتكامل للطلاب والخريجين من خلال نخبة من أفضل خبراء التدريب، مما مكنهم من اكتساب المهارات اللازمة والاندماج بنجاح في سوق العمل.

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