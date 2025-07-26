يوفر 9 آلاف فرصة عمل، افتتاح الملتقى التوظيفي لخريجي التعليم الفني بالإسكندرية

افتتح اليوم، الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الملتقى التوظيفي لخريجي مدارس التعليم الفني ضمن مبادرة ( انزل اشتغل )،تزامنا مع العيد القومي لمحافظة الإسكندرية.

وقال الدكتور عربي أبوزيد: ان الملتقى يوفر أكثر من ٩٠٠٠ وظيفة للشباب من الجنسين والملتقى يهدف إلى خلق آفاق جديدة للتوظيف أمام الشباب والخريجين من مختلف التخصصات، وذلك بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بمدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بإدارة شرق التعليمية.

واوضح ابوزيد، ان الملتقى يعقد لقاءات توعية يتخللها محاضرات توجيه وإرشاد لكافة الشباب المشاركين بملتقى التوظيف عن أهمية قيمة وثقافة العمل لكافة الشباب والفتيات والاجتهاد والتحمل وعرض كافة نوعيات الوظائف المطلوبة بسوق العمل.

وأكد انه يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو تأهيل وصقل مهارات الشباب لسوق العمل.

وأشاد محافظ الإسكندرية بالجهود الكبيرة التي يبذلها تعليم الإسكندرية بالإسكندرية، مُعربًا عن سعادته بالمبادرة التي تولد أملا كبيرا لدى الشباب من خلال تشجيع مجالات التعليم الفني والتقني وتطويره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل تحقيقًا لرؤية مصر 2030

جاء ذلك بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية ونهي خليفة رئيس حي شرق والقبطان علاء مسعد فتح الله الراعي الرسمي للملتقي وأمل حسان مدير عام التعليم الفني وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وجلال عيد مدير عام إدارة شرق ورحاب جابر مدير عام إدارة برج العرب ومسؤلي الإدارة الفرعية لتسيير الانتقال لسوق العمل ومسؤلي الشركات..

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