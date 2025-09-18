الخميس 18 سبتمبر 2025
قرار جديد لرئيس الوزراء، الاستيلاء المباشر على أراضٍ لتنفيذ مشروع الطريق المزدوج بالغربية

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 38، الصادر في 18 سبتمبر 2025، قرارا جديدا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع الطريق المزدوج بالغربية. 

وينص قرار رئيس الوزراء الجديد رقم 2806 لسنة 2025، على "اعتبار مشروع إنشاء الطريق المزدوج طنطا- السنطة- زفتى، بطول 21 كيلو مترا فى نطاق محافظة الغربية، من أعمال المنفعة العامة".

ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف.

وأكد رئيس مجلس الوزراء في قراره أنه تم تحديد القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بنحو (60) مليون جنيه، طبقًا لتقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وتم وضع 16 خريطة مساحية تضم التخطيط الإجمالى للمشروع،  وإرفاق مشروع تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1344 لسنة 2022، بإضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء الطريق المزدوج طنطا- السنطة- زفتى، بطول 21 كيلو متر، فى نطاق محافظة الغربية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع.  

 

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المعايير الخاصة بالإعلانات على الطرق العامة والمحاور

رئيس الوزراء يكشف مصير زيادة أسعار الغاز

