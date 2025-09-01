الإثنين 01 سبتمبر 2025
تفاصيل جولة وكيل التعليم بالدقهلية على مدارس شربين (صور)

لقاء وكيل تعليم الدقهلية
لقاء وكيل تعليم الدقهلية بالطلبة بشربين، فيتو

 أجرى المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم والمهندس علي عبد الرءوف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، جولة تفقدية لمدارس إدارة شربين التعليمية بحضور محمد أبو زيد عضو إدارة المتابعة بالوزارة للوقوف على الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد. 

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاستعداد للعام الدراسي الجديد. 

وكان فى استقبال وكيل التعليم بالدقهلية رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات أشرف الغرباوي مدير إدارة شربين التعليمية وجعفر إبراهيم رئيس مجلس أمناء الإدارة ومرفت غازي مدير التعليم الثانوي. 

وشملت الجولة زيارة مدارس: الشهيد عودة الثانوية بنين، والشهيد أحمد محمود عبد الفتاح تعليم أساسى، وأم المؤمنين الإعدادية بنات. 

متابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد

خلال الجولة تمت متابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد والاطمئنان على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والوقوف على عجز المعلمين

وتوجه إلى مقر نادي المعلمين حيث تم عقد لقاء موسع مع  مديري المدارس الثانوية وبعض أولياء الأمور حيث دار الاجتماع حول التوعية بنظام البكالوريا وتوضيح مميزاته بالنسبة للطلاب والتأكيد علي حرية الطالب الكاملة في اختيار النظام الذي يناسبه.  

تعليم الفيوم: عقد المقابلات الشخصية لاختيار وكلاء المدارس الابتدائية الإثنين المقبل

وكيل تعليم كفر الشيخ يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

في ختام الزيارة قدم الرشيدي وعبد الرءوف الشكر لكافة العاملين بالإدارة على الجهد المبذول للاستعداد للعام الدراسي الجديد متمنين عامًا دراسيًا موفقًا للجميع. 

