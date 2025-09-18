رفع ومصادرة 85 حالة إشغال بكوم أمبو فى أسوان

وجه محافظ أسوان اللواء الدكتور اسماعيل كمال الى تكثيف الحملات المكبرة لإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات على الشوارع الرئيسية والفرعية، وخاصة فى المناطق ذات الكثافة المرورية بما يساهم فى تحقيق الإنضباط بالشارع الأسوانى، وفتح المحاور الحيوية أمام حركة المواطنين والمركبات.

وكلف محافظ أسوان بقيادة السكرتير العام المساعد اللواء رماح السيد لحملة مكبرة بشوارع بورسعيد وسعد زغلول ومنطقة معهد الفتيات الأزهرى فى مدينة كوم أمبو.

مصادرة ٨٥ مخالفة

أسفرت الحملة عن رفع ومصادرة 85 مخالفة منها 60 حالة إشغال متنوعة، و25 كشك وتاندة حديد وصاج، وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية بإشراف من مدير أمن أسوان اللواء عبد الله جلال، وأيضًا شرطة المرافق، ونواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء، والعاملين بالوحدة المحلية مدعومين بالمعدات الثقيلة.

ومن جانبه شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ هذه الحملات بنفس المستوى من الأداء حيث تأتى فى إطار تنفيذ خطة شاملة لإعادة الوجه الحضاري للمدينة، وضمان سيولة الحركة المرورية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لأن الهدف الأساسى هو فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، مع مواجهة أى محاولات لعودة العشوائية والباعة الجائلين أو التعديات على حرم الطرق، والوقوف بحزم أمام عدم الالتزام بخطوط التنظيم مرة أخرى.

أشار إلى أن التعامل مع هذه الظاهرة سيكون بشكل مستمر، حيث سيتم رفع أي إشغالات أولًا بأول، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، لأن المحافظة لن تسمح باستغلال الشوارع والأرصفة بشكل يعيق الحركة العامة أو يضر بالمظهر الجمالى للمدن.

