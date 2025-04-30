الأربعاء 30 أبريل 2025
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سياسة

تأخر صرف مستحقات نزع الملكية وإزالة العقارات بجدول أعمال خطة النواب

اجتماع سابق للجنة
اجتماع سابق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

يشهد اليوم اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة إلى الحكومة، بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية، وإزالة بعض العقارات لصالح المشروعات المختلفة في عدد من المحافظات.

عدم صرف مستحقات الأراضي والمنازل

ومن المقرر أن يناقش اجتماع لجنة الخطة والموازنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام ماضي، بشأن عدم صرف مستحقات الأراضي والمنازل التي تمت إزالتها لاستغلالها في إنشاء محور منفلوط.

عدم صرف تعويضات المضارين بسبب هدم منازلهم على جانب طريق الحزام الآمن

كما يناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن أسباب عدم صرف تعويضات المضارين بسبب هدم منازلهم على جانب طريق الحزام الآمن الجديد بزمام الجمالية دقهلية والمنزلة.

رفع قيمة مقابل الانتفاع على الأراضي المحصورة بين طريق ترعة السلام ومصرف الطويل البحري

ويتضمن جدول أعمال لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن أسباب رفع قيمة مقابل الانتفاع على الأراضي المحصورة بين طريق ترعة السلام ومصرف الطويل البحري في زمام مركز الجمالية ومركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.

كما يناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب حمادة زهير الفولي، بشأن عدم الانتهاء من الكوبري العلوي الخاص بمركز ديروط محافظة أسيوط.

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النواب الخطه والموازنه لجنة الخطة لجنة الخطه والموازنه الحكومة

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